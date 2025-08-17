函館競輪場で開催中のナイターG1「第68回オールスター競輪」はきょう17日、最終日を迎え、11Rで決勝戦（優勝賞金6500万円）が行われる。場内では今大会のメインアンバサダーを務める元TOKIOでタレントの松岡昌宏（48）がトークショーを行った。

今回のアンバサダーを引き受けた理由について聞かれた松岡は「話をいただいたのは昨年かな。ちょうど函館と2拠点生活をしようと思っていたところだったので」と明かした。

札幌出身だが、函館を拠点にしたことには「ちょうど住み心地がいい。田舎すぎず、海と山があって。十何年前くらいから毎年来ていた。歩きやすいし空気感がいい。今日もトレーニングウェアで五稜郭をウォーキングしていた。大門、本町にはだいたいいる。カラオケも歌っているし、普通に飲んでますよ」と函館愛を語った。

レースが行われている競輪場に来るのは初めてだという松岡。「レースを終えた選手は体から湯気が出ている。その闘志を生で感じられることがうれしい。選手の方々1人1人いろんな思いで出番を待っている。そこに携われるのもうれしい」とプレゼンターを務める決勝戦を心待ちにしていた。