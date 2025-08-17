【MLB】ドジャース 6−0 パドレス（8月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】味方が邪魔であわや…大谷vs松井で生まれた“好プレー”

日本人対決が思わぬ形で注目されることに。ドジャースの大谷翔平投手はパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。2打数1安打2四球という形でリードオフマンとして活躍しドジャースの勝利に貢献した大谷だが、松井裕樹投手との日本人対決は意外な形で決着を迎えた。

ドジャースが6点をリードして迎えた6回裏。この回からパドレスのマウンドに上がった松井は先頭のコンフォート外野手にレフト前ヒットを許すも、以降はフリーランド内野手を空振り三振、ロハス外野手をセカンドフライに打ち取り2死一塁としたところで大谷を迎えることになった。

久々となった大谷vs松井の日本人対決。これまでの通算成績は8打数3安打、安打はすべて二塁打というように大谷が有利に見えるが、一方で松井は3三振を奪っているなど、見応えのある対決になりそうと思われた。勝負はカウント0ー1、松井が投じた132キロのスライダーに大谷が手を出したところで決着した。

甘く入ったスライダーだったが、大谷には打ち損じてしまい、打球は一塁ファールゾーンへとフラフラと上がる形に。これをファーストのアラエス内野手が追いかけていったが、目の前にはパドレス側のベンチ。ちょうどボールが落下するほんの数センチ前にはパドレスの選手がいるという難しい状況だったが、アラエスは器用にキャッチ。ファーストへのファールフライに打ち取った。

あわや自軍のパドレス側の選手が邪魔になって捕球できなくなるというまさかのシーン。視聴者は「ナイスキャッチされた」「うまく取られた」など、アラエスの捕球能力を褒める声が目立った。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）