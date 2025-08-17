ME:I¡¦MOMONA¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë´¶¼Õ AYANE¤Ï²ñ¾ì¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¸ì¤ë¡ÚÁ´°÷¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/17¡Û11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬16¡¢17Æü¤Ë½é¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR ¡ÈTHIS IS ME:I¡É ¡Ù¤Î¿ÀÆàÀî¸ø±é¤òK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢17Æü¤Î¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î°§»¢¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿Í¤º¤ÄÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ã¢¨±é½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëµºÜ¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛME:I¡¢¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤ÇÈþµÓµ±¤¯
7·î26Æü¤ÎÄ¹Ìî¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËME:I½é¤Î6ÅÔ»Ô¡ÊÄ¹Ìî¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦°¦ÃÎ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦Ê¼¸Ë¡¦¹Åç¡Ë¤ò¤á¤°¤êÁ´13¸ø±é¹Ô¤¦ËÜ¥Ä¥¢¡¼¡£9·î3ÆüÈ¯Çä¤Î1STALBUM¡ØWHO I AM¡Ù ¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØTHIS IS ME:I¡Ù¤ä¿·¶Ê¤Î¿ô¡¹¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢8¿Í¤¬1¿Í¤º¤Ä°§»¢¡£ÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Î³®Àû¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿MOMONA¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤Èº£²ó¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö10Âå¤ò°ì½ï¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç»ö¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Î»ä¤âÌµ½þ¤Ë¶á¤¤°¦¤Î·Á¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãæ³Ø¤«¤é²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÄÆëÀ÷¤À¤Ã¤¿¤ê¡£º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»ä¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤êÁªÂò¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¼«¿È¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÌÏº÷Ãæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÊÉ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤òÃÑ¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
MIU¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÈÖÁÈÃæ¤ÎÃç´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¶È³¦¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¡È¥¥¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î²ÈÂ²¤â²áµî°ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢KOKONA¤ÈAYANE¤ÏµÒÀÊ¤Ø²»³Ú¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤È¤¤¤¦²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢KOKONA¤Ï¡Ö¤³¤ÎK¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆME:I¤È¤·¤ÆÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÆ´¤ì¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢±þ±ç°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
AYANE¤â¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡ª¤Í¡Á¡ª¡×¤ÈKOKONA¤È¶¦´¶¤·¤¢¤¤¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤Î¿Í¤¬Î©¤Ã¤¿¾ì½ê¡×¤È5¥ì¥Ù¥ë¤ÎµÒÀÊ¤Ë´ÑµÒ¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¨¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤â¤Ã¤È²»³Ú¤Ë¿¿·õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÇÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡×¤È»×¤¤Æþ¤ì¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«»ä¤¿¤ÁME:I¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Æ¤â7³¬¤Ë¤¤¤Æ¤â5³¬¤Ë¤¤¤Æ¤â3³¬¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÀäÂÐ¤ËÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
YOU:ME¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£SUZU¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ËMIU¤ÈËè²ó¿¶¤ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£RINON¤Ï¡ØHi-Five¡Ù¤Ç¤Î¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿³Ý¤±À¼¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¸«¤Æ¡Ö»ä¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ä¤ó¤±¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤âËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤Î1¤Ä1¤Ä¤ò»×¤¤½Ð¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
KEIKO¤Ï¡ØClick¡Ù¤Î³Ý¤±À¼¤¬¸ø±é¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÎý½¬¤òÊ¹¤¤¤Æ·ë¹½º£²ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òËè²ó´üÂÔ¤·¤Æ¤Æ¡×¤È´üÂÔÃÍ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¹¹¿·¤·¤¿YOU:ME¤Ë¡Ö³Ý¤±À¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿³Ð¤¨¤ÆÎý½¬¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
SHIZUKU¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¡¢¡Öº£¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËME:I¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤ò¸å²ù¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¨COCORO¡¢TSUZUMI¡¢RAN¤¬³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
