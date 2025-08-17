国内男子ゴルフツアー「ＩＳＰＳ ＨＡＮＤＡ夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメント」最終日（１７日、北海道・御前水ＧＣ＝パー７２）、首位タイから出た比嘉一貴（３０）が、通算３０アンダーで並んだ米沢蓮（２６＝パルコホーム）とのプレーオフを２ホール目で制し、３年ぶりのツアー通算７勝目を挙げた。

１８番パー５でのプレーオフ。１ホール目はパーで分けた中、比嘉は２ホール目にイーグルを奪取して決着をつけた。優勝が決まると感極まる姿もあり「なかなか勝てないことが続いて、久しぶりというのもあった。そのうれしさと一緒に戦ったキャディーさんが僕の幼なじみで、そいつと一緒に勝ちたいというのもあって感極まった」と説明した。

今大会はバーディーを取りやすいセッティングで伸ばし合う展開を目的としていたが、通算３０アンダーというスコアで復調のきっかけをつかんだ。「こういうゴルフもできるという発見になった。振り返ってみたら、ビッグスコアを出して優勝している試合の方が多い。自分が思う以上に、バーディー合戦の方が向いてる。自信を持ってやっていた時のころに少し戻ってきた」。

２０２３年に挑戦した欧州ツアーではシード確保ならず苦戦したが、海外でプレーしていく意欲は十分。「ＬＩＶゴルフ」が支援する「インターナショナルシリーズ」などにも参戦していくつもりだ。