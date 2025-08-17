2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ò¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤­¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¡ÅÄÄ¾»Ò¤µ¤ó¤¬²òÀâ¡ªÌþ¤ä¤·¸ú²Ì¤Ç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊ²¤­²Ð¡×¡¢³ØÀ¸¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó ¥Æ¥¤¥¯6¡×¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥É¥ó¥­¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¸«³Ø»ÜÀß¡ÖYamaya Factory Terrace¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¾åÈ¾´ü¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥ì¥¸¥ã¡¼¥È¥ì¥ó¥É¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¡ÚÊ²¤­²Ð¡ÛÊ²¤­²Ð¤ÎÌþ¤ä¤·¸ú²Ì¤Ç°¦¹¥²È¤¬µÞÁý

¢¬½µËö¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´Ý»Ò¶¶Ê²¤­²Ð¥Ê¥¤¥È¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢Í§¿ÍÆ±»Î¡¢¥½¥íÊ²¤­²Ð¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¬»×¤¤»×¤¤¤Ë³Ú¤·¤à¡£

Ê²¤­²Ð¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥­¥ã¥ó¥×¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤È¤³¤í¤¬¶áÇ¯¡¢¥­¥ã¥ó¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Ê²¤­²Ð¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¦¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤ÈÃÆ¤±¤ë²»¤ä¡¢¤æ¤é¤á¤¯±ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æü¾ï¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤É¤±¡¢¿´¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÊ²¤­²Ð¥»¥é¥Ô¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢²Ð¤ò°Ï¤à¤³¤È¤Ç¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÀÅ¤«¤ËÇ®¤¯¡¢Ê²¤­²Ð¥Ö¡¼¥à¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£

²ÏÀîÉß¤Î³«ÊüÅª¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆü¾ï¤Î±äÄ¹¤Ç³Ú¤·¤àÊ²¤­²Ð

¢¬Ê²¤­²Ð¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¡£

´Ý»Ò¶¶Ê²¤­²Ð¥Ê¥¤¥È

¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÈÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤Î¶­³¦¤Ë¤¢¤ëÂ¿ËàÀî¤Î´Ý»Ò¶¶¼þÊÕ¤Ç¡¢½µËö¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÊ²¤­²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÊ²¤­²Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¹¥É¾¤À¡£²ÈÂ²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°ì¿Í¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤â¡£Ê²¤­²ÐÂæ¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤â²ÄÇ½¤À¡£ÎÁ¶â¤ä³«ºÅÆü¤ÏHP¤Ç³ÎÇ§¡£
Ê²¤­²Ð¤Î´ðËÜ¤ò³Ú¤·¤¯¤ò³Ø¤ó¤ÇÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë

¢¬¸¡Äê¤Ï¤¹¤°Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¡£

Ê²¤­²Ð¸¡Äê

¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ²¤­²Ð¤ÎÉáµÚ·¼È¯¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜÊ²¤­²Ð¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¸¡Äê¡£¿Å³ä¤ê¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿Ãå²Ð½Ñ¡¢Ê²¤­²Ð¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò¼Âµ»¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ó¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜÊ²¤­²Ð¶¨²ñÇ§Äê Ê²¤­²Ð¥¹¥È¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

Ê²¤­²Ð¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¼ê¤Ö¤é¤ÇÊ²¤­²Ð¤ò³Ú¤·¤à

¢¬Æ»¶ñ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£

TOKYO TAKIBI TIME

ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤ä¸ø±à¡¢Ê²¤­²ÐÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÊ²¤­²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ê²¤­²Ð¥»¥Ã¥È¤Î½àÈ÷¤«¤é¸åÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç»²²Ã¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£µ¤·Ú¤ËÊ²¤­²ÐÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏHP¤Ç¡£

¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡ÛÊ²¤­²Ð¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì³Ú¤·¤ßÊý¤¬Â¿ºÌ¤Ë

¡Ö¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ²¤­²Ð¤¬¤Ç¤­¤ë»ÜÀß¤¬Áý¤¨ÏÃÂê¤Ë¡£¥½¥í¥­¥ã¥ó¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÊ²¤­²ÐÂæ¤¬ÅÐ¾ì¤·»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊ²¤­²Ð¥Ö¡¼¥à¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤­¥é¥¤¥¿¡¼¡¦À¡ÅÄÄ¾»Ò¤µ¤ó¡Ë

¡Ú¥Æ¥¤¥¯6¡Û2025Ç¯1¡Á4·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬8Ëü¸Ä¤È¡¢Á°Ç¯Èæ2.5ÇÜ¡ª

¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó
¥Æ¥¤¥¯6
2420±ß

1995Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤ÎÄêÈÖ¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤éÇúÈ¯Åª¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÆÎÌÌó4.7L¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¯¡¼¥é¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢ÄìÌÌ¤Ë¶õµ¤¹¦¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ÇÄ¾ÃÖ¤­¤·¤Æ¤âÇ®¤¬¤³¤â¤ê¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ë¡£Ï·ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬À¸¤­¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¡£

¢¬350ml´Ì6ËÜ¤¬¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥µ¥¤¥º¡£
¢¬W230¡ßH140¡ßD16mm¤Û¤É¤Ç¼ÁÎÌ¤ÏÌó800g¡£

¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡Û¥¢¥¦¥È¥É¥¢°Ê³°¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ç¿·¤¿¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤ò³ÍÆÀ

¡ÖÉô³èÆ°¤äÄÌ³Ø¤Ç°û¤ßÊª¤ä¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ°¥«¥´¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤­¥é¥¤¥¿¡¼¡¦À¡ÅÄÄ¾»Ò¤µ¤ó¡Ë

¡Ú¥É¥ó¥­¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤¬Ìó1.7ÇÜ¤Ë³ÈÄ¥¡ª

²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó

¥É¥ó¥­¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼

¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÆâ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥É¥ó¥­¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡£¥É¥ó¥­¡¼¥³¥ó¥°¤¬Êë¤é¤¹¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¥É¥ó¥­¡¼¥³¥ó¥°¤È¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É³Ú¤·¤ß¤¬ËþºÜ¡£

¢¬¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤òºÆ¸½¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹­¤¤Ç¯Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢¬¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤òÌÜÅö¤Æ¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó

¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡ÛºÇ¿·µ»½Ñ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥²¡¼¥à¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÂÎ´¶¡ª

¡Ö¡Ø¥É¥ó¥­¡¼¥³¥ó¥°¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥È¥í¥Ã¥³¡Ù¤Ï¥ì¡¼¥ë¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥²¡¼¥à¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Þ¥¤¥ó¥«¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤­¥é¥¤¥¿¡¼¡¦À¡ÅÄÄ¾»Ò¤µ¤ó¡Ë

¡Ú¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡Û³Ø¤ó¤ÇÇã¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡ªÌµÎÁ¤Î¼Ò²ñ²Ê¸«³Ø¤¬Âç¿Íµ¤

Yamaya Factory Terrace

¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤ä¤Þ¤ä¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë¤¢¤ëÂÎ¸³·¿»ÜÀß¡£¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ò¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¥°¥ë¥á¡õ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¤ÎÄÒ¤±¹þ¤ßÂÎ¸³¡ÊÍ­ÎÁ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤á¤ó¤¿¤¤¤³¤òºî¤ë¤³¤È¤â¡£À½Â¤¹©Äø¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¿©¤Ù¤ë¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¤Ï¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡ª

¢¬¤á¤ó¤¿¤¤¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ÉÕ¤­¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡ª¡£
¢¬¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡Ö¤Ç¤­¤¿¤Æ¤á¤ó¤¿¤¤¡×¤¬¹¥É¾¡£

¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡Û³Ú¤·¤¯¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë

¡Ö´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸«³Ø»ÜÀß¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥ë¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É³Ú¤·¤ß¤¬ËþºÜ¡£Í½Ìó³«»Ï¤ËËþ°÷¤Ë¤Ê¤ë»ÜÀß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤­¥é¥¤¥¿¡¼¡¦À¡ÅÄÄ¾»Ò¤µ¤ó¡Ë

