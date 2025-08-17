【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１６日、各地で行われ、ドジャースの大谷はパドレス戦で中前打を放って２打数１安打だった。

チームは６―０で快勝し、ナ・リーグ西地区で単独首位に立った。パドレスの松井は六回に３番手で登板し、大谷を一邪飛に仕留めるなど１回無失点。パイレーツと対戦したカブスは先発の今永が７回１失点と好投し、鈴木は八回に決勝点となる中前適時打をマークした。試合は３―１。レッドソックスの吉田はマーリンズ戦の一回、先制２点適時打を放って７―５の勝利に貢献した。

今永７回１失点・鈴木は８回に勝ち越し打

日本人２選手がヒーローとなった。カブスは今永が好投し、鈴木が殊勲打。波に乗れないチームを勝利に導き、連敗を２で止めた。

先発の今永は７回をソロ本塁打の１失点のみ。六、七回はいずれも二死からピンチを招いたが、本塁は踏ませなかった。鈴木の見せ場は同点の八回。前を打つタッカーが安打で出塁して二盗も決めると、低めのシンカーを中前にはじき返す。勝ち越しに本拠地の大歓声が響き渡る中、右拳を力強く握りしめた。

前半戦をナ・リーグ中地区首位で折り返したカブスは、打撃陣が調子を落として勝ち星をなかなか積み上げられずにいる。一方で、競っていたブルワーズが驚異的な勢いで白星を重ね、その背中はみるみるうちに遠のいた。今は大差での地区２位。毎日が正念場だ。

鈴木が「やっと打線がつながってきて、今永さんも頑張ってくれた。こういう勝利はすごく大きい」と話せば、今永は「２人で活躍して結果を出して、カブスの中で日本人選手の価値を高めていけたらいい」と言葉に力を込めた。首位追撃に欠かせない存在だとそれぞれが証明した一戦を機に、チームも再浮上できるか。（シカゴ 平沢祐）

３試合連続登板で松井が奮闘

完敗を喫したパドレスで、３試合連続の登板となった松井が奮闘した。０―６の六回にマウンドに上がった。先頭に安打を許したものの、大谷をスイーパーで一邪飛に仕留めるなど、後続を抑えて１回を無失点。昨季は３本の二塁打を含め、５打数３安打だった大谷との対戦は、今季はここまで４打数無安打となった。松井は「去年はすごい打たれたので、何とか抑えました」と笑顔を見せた。