「手持ちバッグ」が垢抜ける！【ZARA】トレンド感100点♡「激かわチャーム」

世界的なトレンドとして注目されている、バッグのデコレーション。パリやミラノのストリートスナップでも、シンプルなバッグに個性あふれるチャームをプラスして、自分らしいスタイルを表現する人が急増中なんだとか。【ZARA（ザラ）】からも、手持ちバッグのトレンド感を一気に底上げできそうなチャームが登場しているので、ぜひチェックしてみて。

ビビッドカラーが映えるレモンチャーム

【ZARA】「フルーツビーズチャーム」\2,990（税込）

大小のビーズをふんだんにあしらった、遊び心たっぷりのフルーツモチーフチャーム。鮮やかな色味が存在感たっぷりで、バッグにつければパッとあか抜けそう。複数のチャームを重ねるのはもちろん、存在感があるのでひとつでも十分かわいいアイテム。上品なレザーバッグのハズしとして取り入れ、いつものコーデにトレンド感とアクセントをプラスしてみては？

大人っぽチャームで上品にトレンドを楽しむ

【ZARA】「スタッズハートチャーム」\1,790（税込）

丸スタッズが施されたハートチャームに、ノットデザインの紐ストラップが組み合わさった大人かわいいデザイン。メタルチェーンや円形プレートのアクセントが、程よく上品でリッチな雰囲気をプラスします。複数のチャームがついているので、ひとつで重ねつけ風のバッグアレンジを楽しめるのが魅力。

Writer：licca.M