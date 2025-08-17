オフの自分を動物に例えると...？『ちはやふる−めぐり−』で注目の俳優・山時聡真の素顔に迫る！

ドラマ『ちはやふる−めぐり−』で与野草太役として出演中の山時聡真さんがRayに登場！そこで今回は、山時さんに「オフの時間」について聞いてみました。いちばんリラックスできる瞬間や、自分を動物に例えると...？などここでしか聞けないトークをお見逃しなく♡

山時聡真のオフの世界 ユニークなキャラもシリアスなキャラもカメレオンのように自由自在に演じ分ける山時聡真くんの知られざる“素”をオフの角度からフカボリ。 ゆるーいオフの瞬間にどうぞトキめいてください♡

OFF TIME TALK

Topic いちばんリラックスできるのは？ 自分の部屋に入った、その瞬間！！ やっぱり、家に帰って自分の部屋に入って、ベッドに寝転がったときがいちばんのリラックスタイムですね。 ただ、僕の部屋には冷房がついていないので夏は暑いんですよ（笑）。 だから冷房のあるリビングも魅力的ではあるんですけど、落ち着くとなると結局は暑くても自分の部屋ですね！ よくお風呂がリラックスできるっていう人もいますけど、僕の場合はめんどくさがり屋なので......。 自分の部屋のベッドの上がベストです！ ジャケット 61,600円／outil（にしのや）シャツ 48,400円／MANAVE（HEMT PR）

Topic オフの自分を動物にたとえると？ ウキウキ、ルンルンしているサル♡ サルです（笑）。大学でいつもウキウキしているし、家にいるときも出かけているときもなにかしら楽しんでいるので！ 性格がとにかく明るいし、みんなを笑わせることが好きで、ちょっと目立ちたがり屋でもあるので、おもしろいことが言えたらそれで満足！ たまにテンションが高すぎて「変」って言われることもあるんですけど、スベることすらおいしいと思える......そういうところがなんとなーくサルっぽくないですか？（笑）

日本テレビ系水曜ドラマ『ちはやふる-めぐり-』で与野草太役を熱演！ 日本テレビ系 毎週水曜22時〜放送中 青春映画の金字塔『ちはやふる』から10年後の世界を紡ぐオリジナルストーリー。 競技かるたに青春のすべてをかける令和の高校生たちが魅せる、新たな青春ドラマとは……？ 山時くんはかるたをこよなく愛する梅園高校2年生、与野草太役として登場♡ ほかにも多くの若手次世代スターが出演するので、注目必至です！！ PROFILE 山時聡真 さんとき・そうま●2005年6月6日生まれ、東京都出身。2016年に俳優デビュー。その後、ドラマや映画に加え、声優など幅広い分野で活躍中。 現在放送中の日本テレビ系水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』では与野草太役を演じる。 撮影／佐々木大輔（SIGNO）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／松田凌（Y’sC）取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海