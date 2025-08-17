「家族でゆっくりできました」お盆休み最終日Ｕターンピーク 高速道路は大きな渋滞なく【長野】
お盆休みを信州で過ごした人たちのUターンがピークを迎え、JR長野駅では別れを惜しむ人の姿も見られました。
午前中の長野駅。お盆休みを信州で過ごし、大きな荷物を手に県外に戻る人たちで混み合っていました。
東京方面に向かう上りの新幹線ホームでは、帰省していた家族を見送る人の姿も見られました。
見送りに来た千曲市の女性
「家族みんなでご飯食べたりゆっくり、短い時間でしたけどできました。また帰ってきてねって。」
千葉から帰省した男の子
「善光寺に行ったり、ニジマス釣りに行ったりした。おいしかった。」
神奈川から帰省した女の子
「カードゲームしたり、花火やったりして楽しかった。」
千葉から帰省した女性
「普段あまり、１年に１回ぐらいしか来られないので、すごく楽しく過ごせました。」
ＪＲ東日本によりますと、17日午後４時現在、北陸新幹線上り自由席の乗車率は、長野発午後４時台の「はくたか」で最大１０５パーセントとなったほか、このあとも、指定席は満席となっている列車が多いということです。
一方、県内の高速道路では18時30分現在、大きな渋滞は発生していないということです。