お盆休みを信州で過ごした人たちのUターンがピークを迎え、JR長野駅では別れを惜しむ人の姿も見られました。



午前中の長野駅。お盆休みを信州で過ごし、大きな荷物を手に県外に戻る人たちで混み合っていました。

東京方面に向かう上りの新幹線ホームでは、帰省していた家族を見送る人の姿も見られました。



見送りに来た千曲市の女性

「家族みんなでご飯食べたりゆっくり、短い時間でしたけどできました。また帰ってきてねって。」

千葉から帰省した男の子

「善光寺に行ったり、ニジマス釣りに行ったりした。おいしかった。」

神奈川から帰省した女の子

「カードゲームしたり、花火やったりして楽しかった。」

千葉から帰省した女性

「普段あまり、１年に１回ぐらいしか来られないので、すごく楽しく過ごせました。」



ＪＲ東日本によりますと、17日午後４時現在、北陸新幹線上り自由席の乗車率は、長野発午後４時台の「はくたか」で最大１０５パーセントとなったほか、このあとも、指定席は満席となっている列車が多いということです。



一方、県内の高速道路では18時30分現在、大きな渋滞は発生していないということです。