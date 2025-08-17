女子プロレス「スターダム」の壮麗亜美（２８）が、真夏の祭典「５★ＳＴＡＲ ＧＰ」ブルースターズＡブロック最終公式戦（１７日、浜松）で大怪獣・ボジラ（２１）を破り、同ブロック２位突破を決めた。

同ブロックは大会前時点では、５勝１敗１分けで勝ち点１１の安納サオリ、４勝２分けで勝ち点１０のボジラがブロックを突破。ここまで４勝２敗で勝ち点８の壮麗がブロックを突破するには、大怪獣からの勝利が最低条件だった。

試合ではパワーファイトを得意とする両者が肉弾戦を展開。序盤からパワー全開のボジラにセントーンを浴びせられて悶絶した壮麗だったが、ラリアートの打ち合いでは一歩も引かず。その後も一進一退の攻防を繰り広げた。

だが、７分過ぎボジラのスタイルズクラッシュをくらい、胴締めスリーパーで絞め上げられるピンチに。どうにかロープに手を伸ばして難を逃れた壮麗はボジラを場外に吹き飛ばすと、エプロン、トップコーナーから２連発プランチャを発射し追い込んでいく。

それでも立ち上がる大怪獣にムーンサルトプレスを狙われると、これをパワーボムで叩きつけ、串刺しラリアートを炸裂。最後に壮麗は身長１８３センチ、体重９１キロの巨体を抱え上げると、得意の雷の如くを決めて３カウントを奪って見せた。

試合後、マイクを持った壮麗は「このリーグ戦で誰も倒せなかったボジラをぶっ倒したぞ！ ボジラ…アイム、ユア、ライバル…リメンバーミー！」と呼びかけると、ボジラから「アミ、ダマレ。ユーがライバル？ まあ、いいよ。もう二度と負けない」と吐き捨てられた。

これで勝ち点を１０に伸ばした壮麗のブロック突破が決まり、同点のボジラから直接勝利を奪ったため、２位で決勝トーナメント（２０日、後楽園ホール）へ駒を進めた。「トーナメントに進むことが決定しました！ でも、まだまだ決勝への道のりは長くて険しくてつらいと思います。でも、一戦一戦大切に戦って、決勝まで上りつめて優勝します！」と宣言した。

壮麗の逆襲劇から目が離せない。