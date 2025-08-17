¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÀ®ÅÄÏ¡¡¡IWGPÀ¤³¦²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¡Ö¤ªÁ°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¼õ¤±¤Æ¤ä¤ë¤è¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£·Æü¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢£Ó£È£Ï¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤ÈÁÈ¤ó¤Ç£Ô£Í£Ä£Ë¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸¡¢¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÈÂÐÀï¡££Ç£±¤Î£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥¶¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¡¢É¨½½»ú¸Ç¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Í¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÈÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´ØÀáµ»¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¤È¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤¬Å´¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¡£°¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿À®ÅÄ¤¬¡¢ÃÏ¹ö¤ÎÃÇÆ¬Âæ¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡·èÃå¸å¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢·ã¹â¤·¤¿¥¶¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇÊá¤é¤¨¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£À®ÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ª¡¡²¶¤Î¤³¤È¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¤¤¤¤¤è¡¢¤ªÁ°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¼õ¤±¤Æ¤ä¤ë¤è¡£¤½¤Î¥Ù¥ë¥È¡¢²¶¤Î¤â¤ó¤À¤«¤é¤è¡£¤Ê¤¢¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÍÍ¡£¥Ð¥«ÌîÏº¡×¤È£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£