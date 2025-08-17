今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年8月18日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


家族内で揉め事の予感……。まずは相手の意見を聞いてみよう。

11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


甘い話で近づいてくる人に注意。不安なら友人にSOSを出そう。

10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


トラブル運あり。早めに帰宅して家でのんびりすると◎。

9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


外より家の中が吉。テレビや音楽鑑賞でリラックスしよう。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


気分が落ち込みがち。積極的に人に会っておしゃべりしてみて。

7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


無駄遣いの暗示あり。友人からの誘いも今日はパスしたほうが無難。

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


友人と口論の予感……。落ち着いた対応が流れを変えるカギに。

5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


注意力が散漫に。小さなアクシデントに気を付けて。

4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


交際費がかさみ、お財布がピンチに。誘いは上手に断って。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


納得できないことに妥協は禁物。正義を貫けば幸運が味方に。

2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


目立つ言動にツキあり。華やかな服装を心掛けてみよう。

1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


ワイワイ騒ぐほど運気上昇！ 友人とにぎやかに過ごすのが吉。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)