2025年8月18日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
家族内で揉め事の予感……。まずは相手の意見を聞いてみよう。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
甘い話で近づいてくる人に注意。不安なら友人にSOSを出そう。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
トラブル運あり。早めに帰宅して家でのんびりすると◎。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
外より家の中が吉。テレビや音楽鑑賞でリラックスしよう。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
気分が落ち込みがち。積極的に人に会っておしゃべりしてみて。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
無駄遣いの暗示あり。友人からの誘いも今日はパスしたほうが無難。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
友人と口論の予感……。落ち着いた対応が流れを変えるカギに。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
注意力が散漫に。小さなアクシデントに気を付けて。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
交際費がかさみ、お財布がピンチに。誘いは上手に断って。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
納得できないことに妥協は禁物。正義を貫けば幸運が味方に。
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
目立つ言動にツキあり。華やかな服装を心掛けてみよう。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ワイワイ騒ぐほど運気上昇！ 友人とにぎやかに過ごすのが吉。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)