BE:FIRST、“異例”『サマソニ』初出演から5年連続出演 ワールドツアーを経て進化【セットリスト掲載】
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが16日に大阪、17日に東京で開催された『SUMMER SONIC 2025』に出演。コロナ禍の2021年に開催された『SUPER SONIC 2021』に初出演してから5年連続の出演を果たした。
【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST
BE:FIRSTは、10曲をパフォーマンスした。特に「Boom Boom Back」ではワールドツアーを経てさらに磨きのかかったダンスブレイクを披露。会場からも熱い声援が上がり、ラストの「夢中」ではまっすぐに歌声を届け、多幸感あふれるステージとなった。
『SUMMER SONIC 2025』で披露したセットリストは各音楽配信サービスよりプレイリストとして公開中。
【SUMMER SONIC 2025 SETLIST】
M1. GRIT
M2. Mainstream
M3. Set Sail
M4. Brave Generation
M5. Boom Boom Back
M6. Don’t Wake Me Up
M7. Great Mistakes
M8. Sailing
M9. Bye-Good-Bye
M10. 夢中
