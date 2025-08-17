大谷翔平と松井裕樹の“日本人対決”も…ドジャース2連勝で単独首位！パドレスあすはダルビッシュが先発予定

ロサンゼルス・ドジャースはライバルのサンディエゴ・パドレスとの首位攻防第2ラウンド。

大谷翔平選手と松井裕樹投手の日本人対決も実現しました。

優勝争いを占う首位攻防戦。

16日勝利しいきおいに乗るドジャースは初回、大谷選手がフォアボールで出塁するとその後、満塁となりテオスカー・ヘルナンデス選手が犠牲フライ。

大谷が先制のホームを踏みました。

続く第2打席もフォアボール。

その後2塁へ進むとフリーマン選手の大きな当たりをセンターが落球。

またも大谷選手が生還し、ドジャースが2回までに5対0とリードを広げました。

第3打席では変化球をバットの先でセンター前に弾き返し、2試合ぶりのヒットをマークしました。

迎えた第4打席。

パドレスは松井投手がマウンドに上がり大谷選手との“日本人対決”！。

ファールフライをファーストが追いかけると、ダグアウトまで身を乗り出してキャッチ！

大谷選手を押さえ松井投手は無失点で切り抜けましたが、リードを守ったドジャースが2連勝で、単独首位に立ちました。

18日はダルビッシュ有投手がパドレスの先発予定です。