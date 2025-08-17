人気日本人女子レスラーがSNSでファンにアンケートを実施。代名詞となっているド派手メイクの“好み”について、さまざまな意見が寄せられていた。

【画像】どれが好み？ 日本人女子、ド派手フェイスペイント“四変化”

WWE女子スーパースターのアスカが14日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身の4枚の写真とともに「どのフェイスペイントが好き？コメントで理由も教えてや〜」とファンに呼びかけ、アンケートを募った。

リングに上がる際はド派手な“フェイスペイント”を顔全体に施して戦いに臨むアスカ。4枚の写真はそんなフェイスペイントのディテールが絶妙に異なるものとなっており、それぞれ歌舞伎風の白塗りをベースに、ターコイズ（1）やブラック（2）、ブルー（3）、パープル（4）などカラーで細かなデザインがされている。

この投稿には17日時点で約900件のコメントが殺到。「一番新しい“1”のメイクが好きかな。でも“2”も数回しか見られなかったよね」「“3”が完璧に見える。パープルのほうがブルーより目立つからね！」「私は“4”が好き。ブルーが私の一番好きな色で、赤いコンタクトが相手に恐怖を与えているように見えるから」などと、さまざまな意見が集まっていた。

なお、投稿内でアスカがアンケート機能を用いて投票を行ったところ、3923票が集まり最も人気となったのは（2）のブラックとグリーンのフェイスペイントという結果となっていた。

