◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）

巨人の赤星優志投手が阪神戦に先発して、４回７６球を投げて、５安打３失点（自責１）で今季８敗目を喫した。

赤星は３回まで走者を背負いながらも無失点に抑えていたが、両者無得点のまま迎えた４回に味方の失策も絡みながら一挙３失点。早期の降板となった。

右腕は「最少でいければわからない試合だったと思うんですけど、一気に３点取られてしまったので、そこを反省したい」と振り返り、「立ち上がりはいつも通りな感じでいけていたんですけど、２回以降、スピードも落ちていたのでなかなか、怖さというかスピードが出てない分、丁寧にって、甘くなったボールもあった。スピードも戻していけたらベストだと思うんですけど、このまま戻らないまま投げるってなった時に、もっと修正が必要かなと思います」と語った。

昨年までは先発、中継ぎなど配置を換えながらの登板となっていたが、今季はここまで先発ローテを回っている。「やっぱり１年間回った経験もないですし、本当に回ってる人、すごいなっていうのは実感できてますし、それをできるようにならないといけないな、と思うのでまた調整して頑張りたいと思います」と語った。