◇女子プロゴルフツアー ＮＥＣ軽井沢７２ 最終日（１７日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）

２２位から出たルーキーの都玲華（大東建託）が５バーディー、１ボギーの６８で回り通算９アンダーの８位フィニッシュ。ワールドレディスサロンパスカップの８位、明治安田レディスの６位に続く今季３度目のトップ１０フィニッシュを飾った。

風が吹いた最終日に、後半に４つ伸ばすチャージを見せた。「後半は誰か玲華じゃない人がやっていたのかもしれない」と笑顔でおどけた。１４番で１メートル半の下り、１５番で５メートルの上りスライス、１６番パー５は２オンを狙い、グリーン横から寄せて３連続バーディーを奪った。最終１８番では６メートルの下りのスライスラインを沈めてスコアを伸ばし、ギャラリーの大歓声を浴びた。

ルーキーとして初めて味わう長いシーズンも、都は前向きに戦っている。「楽しくて疲れもあまり感じない。月曜日にしっかり休んで調整しながらやっている。予選もずっと通れている。ドライバーは良くなってきたけど、毎ラウンドのように３パットがある。課題はそこ。ロングパットのタッチ」と明確なテーマを掲げた。

初日は穴井詩、神谷そらの飛ばし屋２人と同組だった。「やばいです。距離が半端ない。音も違うし、弾道を追えないくらい」と目を見開いた。神谷は３番ウッドで都のドライバーショットを超えていった。「やっぱり飛距離はアドバンテージだなって。勉強になった」と声を弾ませた。