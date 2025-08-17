◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（１７日、有明アリーナ）

新日本プロレスは１７日、有明アリーナで「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」優勝決定戦を行った。

１６日の決勝トーナメントに続く有明アリーナ２連戦。「Ｇ１」初開催となった同会場で初日は４５５８人の観客を動員。ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡがＥＶＩＬを破った優勝戦のこの日は６８７０人だった。

昨年８月１８日に両国国技館で行われたＧ１優勝戦（ザック・セイバーＪｒ．対辻陽太）の観衆は８０５６人で今年は、１１８６人減となった。

◆８・１７有明全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

ゼイン・ジェイ、○安田優虎（６分２７秒 逆エビ固め）松本達哉●、嘉藤匠馬

▼第２試合 ２０分１本勝負

小島聡、○タイチ（７分１４秒 デンジャラスバックドロップ↓体固め）村島克哉●、真壁刀義

▼第３試合 ２０分１本勝負

マスター・ワト、○ＹＯＨ、矢野通（６分４０秒 ＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥ↓片エビ固め）田口隆祐、エル・デスペラード●、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ

▼第４試合 ３０分１本勝負

金丸義信、○ドン・ファレ、ＳＡＮＡＤＡ（６分５８秒 エルボードロップ↓片エビ固め）タイガーマスク●、エル・ファンタズモ、ボルチン・オレッグ

▼第５試合 ３０分１本勝負

○上村優也、海野翔太、棚橋弘至（８分２４秒 カンヌキスープレックスホールド）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第６試合 ３０分１本勝負

外道、石森太二、○ドリラ・モロニー、デビッド・フィンレー（１０分１０秒 ドリラキラー↓体固め）永井大貴●、高橋ヒロム、辻陽太、鷹木信悟

▼第７試合 ３０分１本勝負

ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、高橋裕二郎、○成田蓮（１０分５９秒 地獄の断頭台↓体固め）ハートリー・ジャクソン●、藤田晃生、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』優勝決定戦 時間無制限１本勝負

○Ｂブロック３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（２６分２６秒 レイジングファイヤー↓片エビ固め）Ａブロック１位・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ●