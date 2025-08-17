ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが初制覇した有明アリーナ（写真提供・新日本プロレス）

写真拡大

◆新日本プロレス「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５」（１７日、有明アリーナ）

　新日本プロレスは１７日、有明アリーナで「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５」優勝決定戦を行った。

　１６日の決勝トーナメントに続く有明アリーナ２連戦。「Ｇ１」初開催となった同会場で初日は４５５８人の観客を動員。ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡがＥＶＩＬを破った優勝戦のこの日は６８７０人だった。

　昨年８月１８日に両国国技館で行われたＧ１優勝戦（ザック・セイバーＪｒ．対辻陽太）の観衆は８０５６人で今年は、１１８６人減となった。

　◆８・１７有明全成績

　▼第１試合　２０分１本勝負

ゼイン・ジェイ、○安田優虎（６分２７秒　逆エビ固め）松本達哉●、嘉藤匠馬

　▼第２試合　２０分１本勝負

小島聡、○タイチ（７分１４秒　デンジャラスバックドロップ↓体固め）村島克哉●、真壁刀義

　▼第３試合　２０分１本勝負

マスター・ワト、○ＹＯＨ、矢野通（６分４０秒　ＤＩＲＥＣＴ　ＤＲＩＶＥ↓片エビ固め）田口隆祐、エル・デスペラード●、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ

　▼第４試合　３０分１本勝負

金丸義信、○ドン・ファレ、ＳＡＮＡＤＡ（６分５８秒　エルボードロップ↓片エビ固め）タイガーマスク●、エル・ファンタズモ、ボルチン・オレッグ

　▼第５試合　３０分１本勝負

○上村優也、海野翔太、棚橋弘至（８分２４秒　カンヌキスープレックスホールド）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

　▼第６試合　３０分１本勝負

外道、石森太二、○ドリラ・モロニー、デビッド・フィンレー（１０分１０秒　ドリラキラー↓体固め）永井大貴●、高橋ヒロム、辻陽太、鷹木信悟

　▼第７試合　３０分１本勝負

ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、高橋裕二郎、○成田蓮（１０分５９秒　地獄の断頭台↓体固め）ハートリー・ジャクソン●、藤田晃生、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

　▼『Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５』優勝決定戦　時間無制限１本勝負

○Ｂブロック３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（２６分２６秒　レイジングファイヤー↓片エビ固め）Ａブロック１位・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ●

　