◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）

巨人の船迫大雅投手が、阪神戦３連投。この日は、９回に登板して、３者凡退に抑えた。船迫は「時期的にも、３連投言ってられない状況だったんで、チームが勝つために投げるしかないと思って準備してました」と語った。

１―３の９回にマウンドへ。この回の先頭・大山を見逃し三振。続く、６番・高寺を１球で遊ゴロ。７番・坂本を空振り三振に仕留めてこの回を無失点抑えた。

船迫は、１５日の阪神戦で１／３回を無失点。１６日の阪神戦も１回７球で無安打無失点に抑えており、この日で３連投となった。「昨日、試合終わった時に、ＫＫ（ケラー）とキク（菊地）が２イニング投げてたので自分も準備はもうしていた。杉内さんと内海さんにも『明日も準備しておいてね、お願いね』って言われていたので、その覚悟は全然してました」と明かした。

チームとしてはこれが初の３連投となったが「やっぱり、内海さんと杉内さんが、ピッチャー陣のことを考えて、３連投をなるべくさせないで自分らの体のことを考えてくれてるのが、３連投につながってないだけで。今日はたまたま阪神戦で負けが続いた時にどうしても行かなきゃいけないっていう場面で行っただけなので。逆に、今まで３連投なかったっていうのをさっき知った。それほど内海さんと杉内さんが、自分らのために考慮してやってくれてんだなっていう。そこは感謝したいです」と思いを口にした。