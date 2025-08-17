繰り返される不貞行為「ただのゲーム」夫が語った残酷な真実｜結婚後も出会い系アプリを消さない夫の末路【ママリ】

夫の浮気を疑い、スマホの画面に再び現れた出会い系アプリのアイコンに心を揺さぶられた美咲さん。彼女は、そのアプリを削除した後に、たまたま夫のLINEの画面を見てしまったという。そこに表示されていたのは、10人近くの女性との生々しいやり取り。それは、彼女の心を悲しみや怒りではなく、「無」へと導くには十分すぎるほどの絶望的な光景だった。一体、夫の行動の裏にはどのような心理が隠されているのか。取材を通してその実態に迫る。『結婚後も出会い系アプリを消さない夫の末路』第2話です。

夫の健太は、普段は優しく、美咲に対して気遣いを見せる良い夫だった。しかし、その一見平穏な日常の裏には、美咲の想像を遥かに超える裏切りが隠されていたのだった…。

夫のスマホに隠された真実

ある日の夜、美咲は夫のスマホを手に取った。先日の出会い系アプリの件が頭から離れず、どうしても確認したかったのだ。



アプリは削除されていたものの、美咲の指は無意識のうちにLINEのアイコンをタップしていた。画面に表示されたのは、見慣れない女性たちのアイコンと、そこから続くやり取りの数々だった。



10人…いや、もしかしたらもっといるのかもしれない。その数の多さに、美咲は驚きを通り越し、もはや何も感じなくなった。



美咲は、夫の過去の行いを思い出した。付き合ってから結婚するまでに、トータルで5回は裏切られていた。



そのたびに「もう二度としない」と謝罪し、美咲も信じて許してきた。



しかし、浮気の相手は毎回違う女性だった。

浮気を繰り返す夫の心理

健太の浮気の理由は、美咲にとっては理解不能なものだった。「ただのひまつぶし」「ゲーム感覚なんだ」と彼は言っていた。相手に感情が入ることはまずない、と。



美咲は、その言葉が本当だと感じていた。なぜなら、彼の行動には特定の女性への執着が見られず、ただただ遊びとして割り切っている様子だったからだ。セックスレスという現実も、美咲を苦しめていた。



美咲は健太が淡泊なタイプなのかと思っていたが、健太が複数の女性と関係を持っていたことを知った今、そうではないと確信した。健太は、前妻とも浮気が原因で離婚している。それは、彼が浮気をやめられない体質であることの何よりの証拠だった。

繰り返される裏切りと麻痺した心

夫の度重なる裏切りに、美咲の心は悲しみや怒りといった感情を失っていた。代わりに支配していたのは、「無」という感覚だった。目の前の現実をただ受け入れるしかない。そう感じていた。



取材を進めていく中で、専門家は「何度も裏切られると、人は防衛本能として感情を麻痺させることがある」と指摘した。美咲さんの心も、夫の裏切りという現実から自身を守るために、感情をシャットアウトしてしまったのかもしれない。

あとがき：浮気常習者と向き合うための教訓

夫が浮気を「ゲーム感覚」と捉えている場合、話し合いによって関係を修復することは非常に困難です。



なぜなら、彼らにとって浮気は「裏切り」ではなく「遊び」であり、罪悪感を感じていないケースが多いからです。このような相手には、感情的に訴えかけるのではなく、物理的な距離を置くことが有効な場合があるでしょう。



また、過去の裏切りや前妻との離婚歴など、相手の行動パターンを客観的に分析し、今後の関係をどうするか冷静に判断することが重要です。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています。



今回のケースのように「無」の感情に陥る前に、第三者である専門家に相談することも有効な手段となります。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）