小学校で唯一仲良くできる年上のママ友の存在がうれしい。LINEはタメ口でいきたいけど、どうするべき？【ママリ】

ママ友との会話で、敬語からタメ口にするタイミングって難しいですよね。この記事では、小学校のママ友ともっと仲良くなりたいけれど、相手が年上かもしれないと思うと、なかなか自分からタメ口にできないという投稿を紹介します。

ママ友ともっと仲良くなりたい！

小学校で唯一仲良くなれたお母さんがいて

ライン交換もして一度遊んで，今後も

遊んだりできるママと子供の関係で

嬉しいんですが私よりきっと年上☺️



向こうはだんだんタメ語になりつつあり

LINEも敬語とタメ語が混ざってる感じです！





私も8割敬語って感じだけど

やっぱり向こうが許してくれないとなかなか

敬語を崩せない🤣



みなさんどうしてますか？



夏休みもあそびにいこー🥰とまでいってくれてるので私ももっと仲良くなりたいけど

タメ口でもいいですか？とか聞いてます？



タメ口でいーよー✨っていってくれたら

ラクなんですけど🥲 出典：

qa.mamari.jp

年齢を聞く機会はなかなかないので、はっきりした年齢は分からなくても、なんとなく年上か年下か、あるいは同年代かは分かりますよね。最初は失礼のないように敬語を使っていたものの、もっと親しくなりたいからタメ口で話せたらいいな、と感じる投稿者さんの気持ちはとてもよく分かります。



投稿を拝見する限り、ママ友との関係は良好で、お互いに今後も仲良くしていきたいと考えているようですから、特に確認せずとも自然にタメ口に移行してもいいのではないでしょうか。



ただ、敬語じゃないなんて失礼だと感じる方もいるかもしれないので、注意は必要かもしれませんね。せっかく仲良くなれたママ友ですから、タイミングを見計らってさらに距離を縮めていけるといいかもしれません。

ママ友への言葉遣いの理想は？

この投稿に、ママリではこんな声が寄せられました。

逆に私は仲良い2人、10位上だけどタメ口で話してくれー!と思いながら私も8割敬語のままです😂私だけタメ口だとなんか先輩感？えらそうかなー？と思いながら、自然にお互いタメ口が理想です笑 出典：

qa.mamari.jp

たしかに、自分が年上の立場だと、自分だけがタメ口で話すのは気まずく、相手に合わせて敬語を使ってしまうという意見もありますよね。一方が敬語、もう一方がタメ口だと、関係性が対等ではないように感じてしまい、不安になる気持ちも理解できます。年上の立場からの意見も、なるほどと納得させられます。



「今後はタメ口で話しましょう」と改めて言うのが一番確実ですが、そこまでかしこまらずとも、雰囲気やその場のノリに合わせて柔軟に対応しても良いと思います。



相手に「仲良くしたい」「もっと親しくなりたい」という気持ちはきっと伝わっているはずです。年齢を気にしすぎず、自然な形で関係を深めていってほしいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）