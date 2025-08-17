【理不尽トラブル】おむつ替えで多目的トイレを開けたら…鍵のかけ忘れで中に人が！大激怒されモヤモヤ【ママリ】

トイレを開けたらおじいさんがトイレ中。鍵がかかってなかったけど、開けた私が悪いの？

オムツ替えしようと思って多目的トイレ入ったら、おじいさんがトイレ中でした。

慌てて閉めたら離れたところにいた付き添いの家族がやってきて、「使用中なんですけど！」ってキレられました。

どうやらおじいさんは認知症か何かで自分で中から鍵を閉められなかったみたいです。

とっさに謝りましたがなんだかモヤモヤ。

それなら他人にドア開けられないように家族が前で待ってたらいい話じゃないですか？

どうするのが正解だったんでしょうか？

この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します。投稿者のママは、おむつ替えをしようと多目的トイレに入ります。すると鍵がかかっていなかったにもかかわらず、中におじいさんがいてトイレの最中でした。とっさに謝ったものの、おじいさんの家族からも怒られモヤモヤ。こんなときどうしたらよいのでしょうか。

鍵を閉めれなかったのは仕方がないですが、それを家族も確認してあげたら良かったかもしれませんよね。その場合ドアの前に立っていればいい話。あちらの家族にも確認不足という落ち度があるので一方的に怒られても腑に落ちません。



こういう場合どうしたらよかったのでしょうか？

ママリに寄せられた回答

ここからは質問に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

鍵がかかってなかったことを伝える

ならドアの前で立ってあげないと鍵がかかってないので分からないですよ！と直接家族に言ってやりたいですね！！！

私なら鍵かかってなかったので分かりませんでした笑

って言っちゃいますね😂

そもそもですけど、その家族が鍵かかってなかったですか？すみませんが先じゃない？ですよね👌 出典：

鍵がかかってなかったのなら入ってるとわからないので、開けてしまいますよね。家族の人も鍵がかかった確認までしてくれたらよかったのに…。かけられないならドアの前に立っててくれないと困りますよね。

見たくないものを見てしまい「こちらが不快です」と伝える

心無い奴だと思われるかもしれませんが…

私なら「鍵が開いていたから入ってしまった。そんなに怒られるならドアの前に立っていた方が良いと思いますよ。こちらが不快です。」って言っちゃうかもです😂💦

嫌な思いされましたね😢

こっちだって見たくないですよねぇ… 出典：

開けてしまって怒られるくらいなら、こちらも「鍵がかかってなかったので開けてしまいました。見てしまって不快です。」と伝えるという意見。



あちらに落ち度があるのだから一方的に怒られるのは違いますよね。

自分を責める必要はない

鍵がかかっていなかったトイレのドアを開けてしまうのは仕方のないことです。「入っていない」と思ったら、誰だって開けてしまうでしょう。



そんなときに中に入っていたおじいさんの家族から怒られたといいますが、それはおかしな話。客観的に見て、責められるべき状況じゃないと理解して、必要以上に自分を責めないようにしましょう。

