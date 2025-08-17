都心絶景と華やかスイーツ♡東京ドームホテルの特別アフタヌーンティー

東京ドームホテル最上階のスカイラウンジ「アーティスト カフェ」にて、JJ監修の期間限定『Tea in Bloom～好きを纏って自分に甘いご褒美を～』が2025年9月2日(火)～12月8日(月)に開催されます。旬のシャインマスカットやお花モチーフの華やかなスイーツが並ぶアフタヌーンティー。注文者にはJJ厳選のご褒美コスメも付いて、特別なひとときを楽しめます。

華やかスイーツで“Bloom”体験

【JJ創刊50周年×東京ドームホテル開業25周年「Tea in Bloom ～好きを纏って自分に甘いご褒美を～」

Flower Afternoon Teaは、3段スタンドに彩り豊かなスイーツが並びます。

白い薔薇の洋梨ショートケーキ（イ・ナウン監修）やチューリップマカロン（ホ・ジウォン監修）、メロンのパンナコッタ カスミソウ仕立て（松川星監修）など、花とフルーツの魅力を融合。

見た目も華やかで、まるでアートのようなスイーツは写真映えも抜群です。

コラボドリンク＆ご褒美コスメで特別時間

ドリンクはアルコール「Bloom Blossom(ブルーム・ブロッサム)」2,000円、ノンアルコール「Radiant Rose(レイディアント・ローズ)」1,800円（税込・サービス料込）をご用意。

さらに、アフタヌーンティー注文者には、総額最大9,878円相当のJJセレクトご褒美コスメをプレゼント。

ヘアミストやティントリップ、ワークショップ体験チケットなど、季節ごとに内容も変わり、特別感がアップします。

期間：2025年9月2日(火)～12月8日(月)

時間：15:00～18:00（L.O. 17:00）【2時間制】

自分らしく咲く♡都心絶景アフタヌーンティー

東京ドームホテル開業25周年とJJ創刊50周年を記念した期間限定『Tea in Bloom～好きを纏って自分に甘いご褒美を～』は、平日7,800円、土日祝8,800円（税込・サービス料込）。

旬のフルーツや花モチーフのスイーツとともに、JJセレクトのご褒美コスメも楽しめるスペシャルなアフタヌーンティーです。

都心の絶景を眺めながら、自分だけのBloomを咲かせるひとときを体験してみませんか♡