＜長男嫁は愛想ワルッ！＞妹にグチると「執着しすぎじゃない？」本音を見抜かれドキッ【第5話まんが】
私（ハルコ、60代）は地方在住の専業主婦。夫は10年前に他界しました。私の長男（ヨウタ、30代）は嫁（ユウ、20代）と2歳、1歳の孫と一緒にうちから車で20分の場所に住んでいます。次男（ケイタ、30代）は嫁（ヒロミ、30代）と孫2人との4人暮らし。遠方に住んでいます。次男嫁は愛想が良く、私とは気軽に連絡できる仲です。しかし長男嫁はいつも素っ気ない態度をとってきます。ご近所さんには適度な距離があった方がいいと言われますが、こんなに淡白な付き合いが続くのはイヤです。長男嫁にはそろそろひとこと言わないと気がすみません。
「出しゃばらないのがイチバンみたいよ。お姉ちゃんはお嫁さんたちとうまくやっているの？」妹の言葉に私は思わず「それがね……」と長男嫁の様子をグチると
「孫に会えても居心地が悪いのよ。好きなときに会えないし、世話もさせてもらえないのよ」「もう少し、距離をおいた方がいいんじゃない……？」妹の思わぬ意見に
「ヒロミちゃんは愛想いいわよ」「ヒロミちゃんは遠くにいるからニコニコしてられるんだって」「ユウちゃんは本当に人付き合いができない子なのよ」私が言い募ると……
「酷なことを言うけど、ユウちゃんが『人付き合いのできない人』じゃなくて、お姉ちゃんがユウちゃんに嫌われているだけだよ」ハッキリと妹に言われました。
妹は「見守るだけ」と言うけど、そんな簡単に割り切れるものではありません。
私はただ、長男家族と自然に関わりたかっただけです。
息子や孫ともっと気軽に会い、当たり前のように一緒の時間を過ごしたかった。
でもそれは私の理想であって、長男嫁にとっては負担なのでしょう。
溝を深めるよりは、今の距離感を受け入れる方がいい……そう自分に言い聞かせながらも、やはり寂しさは消えないです。
私の居場所は息子たちのなかにはないのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・塚田萌
