【義妹の子が地獄製造機】「子どものしたことじゃん！？」相手も子どもだ！＜第17話＞#4コマ母道場
もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？ それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？ たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。
第17話 待ち伏せ
【編集部コメント】
カズエさんはマキちゃんを転校させることが反省になると思っているのかもしれませんが、はたしてそうでしょうか？ サトミちゃん本人が望むのであればそうするべきだとは思いますが……。サトミちゃんは味方が誰ひとりいないあの高校に通うことを望むのでしょうか。今でもサトミちゃんの意向を知ろうともしないで、自分勝手に話を進めるカズエさんにマサユキさんは怒りがこみあげてきます。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
