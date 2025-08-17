¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÌÜÉ¸¤Ï70»î¹ç¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¤½¤ÎÁ°¤Ë»ß¤á¤¿¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿ù»³°ì¼ù¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î50»î¹çÅÐÈÄ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡ß¡½0¥í¥Ã¥Æ¡Ê17Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ù¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ËÊÂ¤Öº£µ¨50»î¹çÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î¶å²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£»°¼ÔËÞÂà¤ÇÆñ¤Ê¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÈôÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤ÎÅÐÈÄ¿ô¤ËÊÂ¤ó¤À¤¬¡Ö¡ÊÌÜÉ¸¤Ï¡Ë70¡Ê»î¹ç¡Ë¤Ç¡×¤È¶¯Ä´¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ï70»î¹ç¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£