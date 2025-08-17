お笑いコンビ「TKO」木下隆行（53）が17日、コンビのYouTube動画で「バンコクですね。移住を決定しました」「本当に向こうに住んで活動する」と9月からタイに移住して芸能活動を続けることを明らかにした。その上でコンビとしても変わらず活動していくことを宣言。相方・木本武宏（54）は「TKOとして活動させていただける機会があれば全力でやりたい」と今後について語った。

動画には2人そろって出演。「私TKO木下は、海外移住します。ガチです」と話し、2人そろって深々と頭を下げた。

木本からは「企画とかじゃなくて本当に向こうに住んで活動するという」とフォローが。木下は「場所はタイです。バンコクですね。移住を決定しました」と、既に決定事項であることを明かした。

木下は現在、ミュージカル「えんとつ町のプペルに出演している。「8月に動画を撮ってるんですけど、ミュージカル『えんとつ町のプペル』に出させていただいて、終わった9月からタイに移住しようと思っています」と説明した。

1992年にコンビを結成。20年には後輩芸人へのパワハラ問題がクローズアップされ、所属事務所を退所していた。

木本も投資トラブルが問題になり、退所。全国ツアーなどで2人そろって再出発した。その後の目標を考えた時に「元々昔から考えていた、夢でした、海外移住」が頭に浮かんだという。

木本にも相談。「最初、TKOで行かへんか？的なことも話しました。それはおのおの事情がありますから、それは無理やということですけど、木本から二つ返事で“頑張っておいで”という言葉をいただきました」と単独での挑戦を決意した。

今後のビジョンについて木本が「この日本のちょこちょこ帰ってきてということもあるでしょう？」と問いかけると、木下は「はい、もちろん。完全移住というか、こっちに帰って来ないということでもないので。5時間くらいのフライトですし、もし仕事があるのであれば、全然帰ってくるスタンスです」と説明。それを聞いた木本は「TKOとして活動させていただける機会があれば、全力でやりたいし、木下が向こうで活動するということも、僕がこのまま一人でできるということも全力でやるということも約束させていただきますので、引き続き応援していただきたいです」とコンビとしての活動についても今までと変わらず精力的にやっていくことをファンに誓った。