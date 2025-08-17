◇セ・リーグ DeNAー中日（2025年8月17日 バンテリンD）

DeNAは延長戦の末に、中日を5−4で下して4連勝した。3年ぶりに日本球界に復帰した先発の藤浪晋太郎投手（31）は1059日ぶりのマウンドで、5回5安打1失点。降板直後の6回に2番手・中川虎大投手（25）が同点ソロを許し、勝ち星が消滅したが、4−4の延長12回に林琢真内野手（24）の中犠飛で勝ち越した。

1球で白星が消えたものの、藤浪は「特にアメリカに行っていたので、自分自身につく勝ち負けに関してはほとんど気にしていないというか、勝ちが消えたという感覚もない」と淡々。

「むしろ中継ぎの人たちにちょっと負担をかけてしまったなという気持ちの方が大きい」と5回で降板したことを反省した。

大歓声で迎えられた初回。初球で152キロをマーク。その後も154キロ、156キロと力強い速球を披露した。時折抜ける球もあり、球にバラつきは見られたものの、低めにボールを集めた。2点のリードをもらった2回無死一、三塁、遊ゴロの間に1点を失ったが、その後も集中力を切らさなかった。

また、米国で経験を経ての日本のマウンド。これまでとの違いを聞かれると、少し迷いながらも「視野が広く見えているかなと思います」と変化を口にした。

「ピンチになっても、単打しか打たれてないですし、確率的にそんなにポンポン打たれるもんじゃないだろうくらいの気持ちでマウンドに上がっています」と続け、「それこそ球場広いですし、ストライクゾーンで勝負していければ、抑えられる確率は上がるかなくらいの感じでマウンドに上がれているので、その辺りは経験を経てというところですかね」と語った。