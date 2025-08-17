¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡ÛEVILà°¤Î¸Â¤êá¤âÍ¥¾¡¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º¡Ä°ì»þ¤ÏÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤ò¾å²ó¤ëÀ¼±ç¤â
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï£±£·Æü¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ï£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢½éÍ¥¾¡¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²æ¤¬Æ»¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ó¤¤¤¿¡££Å£Ö£É£Ì¤ÏÆ²¡¹¤È¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÌÌ¡¹¤ò¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤±¡¢»î¹ç¤Ë²ðÆþ¤µ¤»¤ë¡£¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¡¢£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢¶â´ÝµÁ¿®¡¢£Ó£È£Ï¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Î£·¿Í¤¬Âà¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ®ÅÄÏ¡¤¬ÍðÆþ¡£¤·¤«¤·¡¢À®ÅÄ¤Ï£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¡¢£±ÂÐ£±¤ÇÀï¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬£Å£Ö£É£Ì¤Î¿¿¹üÄº¤À¤Ã¤¿¡£ÃÝ²¼¤È¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤òÅ¸³«¡£Î¢£Å£Ö£É£Ì¡¢£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡¡£Ä£Å£Á£Ô£È£Ì£Ï£Ã£Ë¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£
¡¡ÃÝ²¼¤¬¥Ò¥¶¤ÎÄË¤ß¤«¤é¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¤ä¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤ÀµÞ½ê¹¶·â¤«¤é¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÈ¯¼Í¡£¤·¤«¤·¡¢£Å£Ö£É£Ì¡ÊÊÑ·¿Âç³°´¢¤ê¡Ë¤ò²óÈò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥È¥é¥¤¥É¤Ç·ÁÀªµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¤«¤é¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡°¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢£±£°²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤ÏÃÝ²¼¤Ø¤ÎÀ¼±ç¤ò¾å²ó¤ë¡Ö£Å£Ö£É£Ì¡×¥³¡¼¥ë¤â´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄºÅÀ¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡££Å£Ö£É£Ì¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç²ñ¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£