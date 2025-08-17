中尾明慶、息子が初めてのバイク選び「バイクにまたがってる姿、2人ともかっこいいです!!」「ツーリング楽しみですね！」
俳優の中尾明慶（37）が17日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。バイクに興味を持ち始めた小6の長男（11／※SNS上の愛称はトカゲくん）とのバイク選びの様子を公開した。
【動画】「ツーリング楽しみですね！」中尾明慶の息子が初めてのバイク選び
「息子の初めての本気バイク選びに付き合った結果…想定外の展開に」と題し、動画をアップ。「2週間前ぐらいになんのかな。『パパ、バイクが欲しい。免許っていつから取れるの？』つって」と、つい最近バイクに興味を持ち始めたトカゲくんとバイクを見に行くことに。
もうすぐ12歳になるトカゲくんは、16歳で中型免許を取れるようになるまであと4年。4年かけてお気に入りの1台を見つけるという。
そんなトカゲくんは、今気になっているバイクに、Honda『CBR400R』、KAWASAKI『Ninja』、KAWASAKI『ELIMINATOR』、YAMAHA『DragStar』の4つを挙げた。
動画では、さまざまなバイクを見学し、またがる姿も。息子のバイク選びと言いつつ、中尾自身も楽しそうにバイクを見ている様子だった。
コメント欄には「バイクにまたがってる姿、2人ともかっこいいです!!」「親子で同じ趣味が共有できるのって最高ですね！」「4年後のツーリング楽しみですね！」「トカゲ君の可愛さにキュンキュンしました」「トカゲくん笑った顔がきつねさんそっくり」「息子が自分の好きな物に興味をもってくれて嬉しそうなキツネさんもまたよき」など、さまざまな声が寄せられている。
