¡¡ÃæÆü¤Ï£±£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£²²ó¡¢£´¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¤Æ£³Ï¢ÇÔ¡££³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È£²¥²¡¼¥àº¹¤ÇÎ×¤ó¤À£³Ï¢Àï¤Ç£³¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤¤¥²¡¼¥àº¹¤Ï£µ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ø¤Îà»àµåÂÐºöá¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï£±ÈÖ¤«¤é£¹ÈÖ¤Þ¤ÇÁ´¤Æº¸ÂÇ¼Ô¡£Á°Æü¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿±¦ÂÇ¼Ô¤ÎºÙÀî¡¢¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¡¢ÅÄÃæ¡¢»³ËÜ¡¢²ÃÆ£¤ÏÁ´°÷¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤ä¤í¡£¥ª¥ì¤â¥±¥¬¿Í¤Ï½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»°±º¤µ¤ó¡¢µÕ¤Ë¤¦¤Á¤¬¡ÊÆ£Ï²¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÆñ¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤¬¡ËÅê¤²¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤í¡£¥Ù¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÎ×¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅê¼ê¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¡£ÉáÃÊ½Ð¤Æ¤Ê¤¤¹µ¤¨¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éº¸¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦ºö¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤è¤Ã¤·¤ã¤è¤Ã¤·¤ã¤È¸þ¤³¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤â¤·¤ã¤¯¤Ë¤µ¤ï¤ë¤±¤É±¦¤ÎºÙÀî¡¢ÀÐ°Ë¤ËËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¡£Â¾¤Î´ÆÆÄ¤âÂ¿Ê¬¤½¤¦¤¹¤ë¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£