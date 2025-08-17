1200万円超え！ いすゞ「新型“5人乗り”4WD」発表！ 190馬力の「便利マシン」！ 迫力顔＆高耐久なはずの「D-MAX EV」英国で価格発表

パワフルな4WD モデル！

いすゞの英国法人は2025年7月21日、フル電動ピックアップトラック「D-MAX EV」の価格を5万9995ポンド（約1200万円）からと発表しました。

1200万円超えのいすゞ「新型“5人乗り”4WD」！

D-MAXは2002年に初代モデルが登場して以来、アジア、欧州、中東、アフリカ、中南米、オセアニアなど世界100か国以上で展開されている1トン積みピックアップトラックです。現行モデルは2019年に登場した3代目にあたります。

そんなD-MAXのバッテリー電気自動車（BEV）がD-MAX EVです。既存のディーゼルエンジン車の骨格を活かしつつ、フロントとリアそれぞれに搭載した新開発eアクスル（EV用駆動モジュール）によるフルタイム4WDシステムを採用。

ピックアップトラックに求められるタフな基本性能と、BEV特有のリニアな加速感、低騒音・低振動を実現しています。

モーターの最高出力は140kW（フロント43kW、リア97kW）、最大トルクは325Nm（フロント108Nm、リア217Nm）。バッテリー容量は66.9kWhで、航続距離は263kmです。

ボディタイプは2ドアのエクステンデッドキャブと4ドアのダブルキャブ（5人乗り）を設定します。グレードおよび価格は、「eDL40」のエクステンデッドキャブが5万9995ポンド、ダブルキャブが6万995ポンド（約1210万円）、スポーティ仕立ての「eV-Cross」はダブルキャブ専用で6万2495ポンド（約1240万円）となります。

先行販売は2025年後半に開始され、最初の英国到着は2026年2月、顧客への納車は同年3月になる見通しです。耐久性に定評のあるD-MAXが、電動化によってどのような市場評価を得るのか注目されます。