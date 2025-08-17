Photo: Jun Fukunaga

指先で叩いて広がる癒しの音色。

「TR-808」や「TB-303」など、数々の電子楽器の名機を世に送り出してきた楽器メーカー、ローランドが新たに発売したユニークな最新電子楽器「Mood Pan（型番MN-10）」は、指で叩いて気軽に演奏を楽しめる電子ハンド・パーカッション。

2000年にスイスで生まれた楽器「ハンドパン」から着想を得たこの楽器は、心地よいサウンドとシンプルなデザインで、演奏経験がなくてもすぐに楽しめるというコンセプトの元に開発されました。本稿ではそんな話題の楽器の魅力を探るべく、ローランドからお借りしたデモ機の体験レビューをお届けしたいと思います。

ハンドパンの課題を解決してお手軽に

Photo: Jun Fukunaga

ハンドパンは、その独特の音色に癒し効果を感じる人も多く、特に欧米では根強い人気を誇っています。

一方で直径40〜50cmの大型楽器であり、かつ職人が金属の板を叩きながらチューニングするという手間から、価格は15万円以上という高価格帯。しかも錆びないように油を塗る、持ち運び時のショックでチューニングがずれないようにするといったメンテナンス必須のため、仮に興味を持ったとしても、初心者にはなかなか手が出しづらい楽器でもあります。

しかし、Mood Panは、そのようなアコースティック楽器であるハンドパンならではの課題を電子楽器化することで解決。本体サイズをあぐら座で太ももの上に置いての演奏も楽々行える幅31.6cm、高さ9.4cm、重さ2.4kg（電池含む）に軽量コンパクト化。

また、メンテナンスも水拭きのみでOK。さらにチューニングも常に安定しているので、慎重にケアする必要もありません。一方、ハンドパン購入の大きなネックとなっている価格面も税込77,000円（市場想定価格）という比較的「お試し」購入しやすい価格に設定されています。

Photo: Jun Fukunaga

Mood Panの大きな特徴のひとつは、ハンドパンをはじめ、シンギングボウル、シタールなど40種類以上の豊富な音色が用意されているところ。また、メジャー／マイナースケールのほか、インド、アラビック、ジャパニーズなどの民族音楽系など12種類のスケールが使用可能です。さらに音色加工用のリバーブやディレイなどのエフェクトも搭載されています。

初心者でも美しいメロディーを奏でられる

Photo: Jun Fukunaga

演奏方法は、パッド付きサンプラーのように本体上部の9つのタッチ・センサー・パッドを指で叩くだけ。

パッドにはそれぞれ選択した音色とスケールの音が割り当てられるので、演奏初心者がランダムにパッドを叩いても音を外すことなく、心地よいメロディーで演奏を楽しめます。また、メロディーを奏でるだけでなく、2つ以上のパッドを同時に叩けば和音的な演奏や、本体の両端付近を叩けば、打楽器的な音を加えることもでき、さらにタッチで音をミュートするといったことも可能です。

Mood Panは、内蔵スピーカー搭載のため、本体だけでも音を鳴らせますが、3.5mm ステレオ・ミニ端子とUSB Type-Cポート、Bluetooth経由でヘッドホンや外部スピーカーからの出力にも対応します。

電源はUSB-C給電または単3電池6本のどちらかを選択可能。単3電池6本の場合でも、ニッケル水素電池で約5時間、アルカリ電池で約4時間と長時間駆動するので、持ち運び先でも給電の心配なく楽々使用できます。

筆者自身はハンドパンの演奏経験はありませんが、実際に演奏してみると、感覚的にパッドを叩くだけで思っていた以上に美しいメロディーを奏でることができました。また、ハンドパン的なフォルムから、手首のスナップを効かさないと音がしっかり出ない印象がありましたが、その必要はなく、指でパッドを軽く叩くだけでもちゃんと音が出ます。

また、演奏に使うシリコン製パッドは柔らかく、手触りも滑らか。触った時のグリップ力もしっかりとあります。

さらに音色がシタールの場合は、パッドを押し込むことで音程を変化させてベンド奏法的な音を鳴らせるなど、音色によっては、触り方で音の表情が変化します。パッドの感度も自由に変更できますが、筆者の場合、感度を高めに設定し、軽めに叩く方がうまく演奏できました。

面白かったのは「スペシャル・パッド」と呼ばれる、本体中央付近に設けられている小さなパッドを使った演奏です。スペシャル・パッドを押したまま、演奏するとさまざまな特殊効果を演奏に加えることができます。

たとえば、ハンドパンの音色で演奏する時に、スペシャル・パッドを押すと倍音を加えることができ、シタール音色の場合は押すと共鳴弦が鳴るような効果が加わるなど、手軽な操作で個性的な演奏が実現します。

また、本体に搭載されている「Background Music」機能を使えば、アンビエント調の環境音楽がBGMとして自動再生されるので、より瞑想的な気分で演奏したい時におすすめです。

専用アプリでさらに使い勝手が広がる

さらに専用アプリ「Mood Pan Plus」（iOS/Android対応）を使うことでMood Panをより自分好みにカスタマイズすることも可能です。たとえば、アプリでは、独特な音で知られるオーストラリアの民族楽器「ディジュリドゥ」やローランドの名作シンセ「JUPITER-8」のストリングスなど、30種類以上の音色を4つのユーザー・スロットに割り当てることができます。

また、こちらは楽器演奏経験者向けですが、ユーザースケール作成や鳴らす音のピッチの周波数の変更など、より細かい部分まで自分好みに調整できます。

Image: Roland

アプリ機能を実際に使ってみて、一番気に入ったのがBackground Musicのカスタマイズ機能。

この機能では、BGMのムードを「朝、夜、リラックス、ヨガ」から選択できるだけでなく、使用される楽器の音色やBPMの変更も可能。実際にこの機能を使って、BGMの音色を波の音に変更してみると、都会のマンションの一室にある自宅が一瞬で海沿いの街に変貌。空想の潮風を感じながら、演奏するとMood Panで奏でる癒しの音への没入感がさらに高まります。

あと、Mood Panには電子楽器らしく、DAWや外部シーケンサーと接続できるUSB MIDI機能も搭載されています。

この機能を使えば、Mood Panをパッド・コントローラーとして機能させたり、DAWで打ち込んだMIDIデータをMood Panで鳴らすといったことが可能になります。本来の演奏機能のみならず、こうした楽曲制作向けの機能もしっかり搭載することでユースケースを広げる余地を持たせているところは、さすがのローランド仕事です。

実際に使ってみると、Mood Panは一台あれば、ハンドパンの演奏からシンセサイザーのようにさまざまな音色での演奏までを簡単な操作で楽しめることがわかりました。ただ、これはないものねだりですが、もう一回り小さいサイズのモデルやオプションで持ち運びのための専用ケースがあってもいいのかな〜と。あと、アプリで使える音色も今後のアップデートでさらに追加されると嬉しい限り。

とはいえ、価格的には先述したようにハンドパンのお試し価格なので、初心者が入門機として購入を検討する余地は十分あります。何よりMood Panは手軽に扱えるのでヨガや瞑想は続かないズボラな筆者でもこれなら癒しの音楽ライフを日常的に楽しめそうです。

Source: Roland