¡Úµð¿Í¡ÛÁ¥Ç÷Âç²í¤Î£³Ï¢Åê¤Ë¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥µ¥Þ¡¢½õ¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±¡½£³ºå¿À¡Ê£±£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬¡¢ºå¿ÀÀï£³Ï¢Åê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡£±¡½£³¤Î£¹²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦Âç»³¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Â³¤¯¡¢£¶ÈÖ¡¦¹â»û¤ò£±µå¤ÇÍ·¥´¥í¡££·ÈÖ¡¦ºäËÜ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶»ÅÎ±¤á¤Æ¤³¤Î²ó¤òÌµ¼ºÅÀÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡Á¥Ç÷¤Ï¡¢£±£µÆü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç£±¡¿£³²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¡££±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¤â£±²ó£·µå¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ç£³Ï¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ÏÁ¥Ç÷¤Î£³Ï¢Åê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤äËÜÅö¤Ë¥Ð¥µ¥Þ¡¢½õ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤½¤³¤ÇµÜ¸¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì±þµÜ¸¶¤â£²·³¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢ºòÆüÅê¤²¤Æ£³Ï¢Åê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î»Ò¤Ë£³Ï¢Åê¤µ¤»¤ë¤Î¤â¹ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥µ¥Þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îºå¿À£³Ï¢Àï¤Ï¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤¬Áá´ü¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤¬Ê³Æ®¡£¿ùÆâÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀèÈ¯¤¬¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃæ¥í¥ó¥°¤ÎÃæ·Ñ¤®¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ÎÊÕ¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£