「全国高校野球選手権・３回戦、県岐阜商３−１明豊」（１７日、甲子園球場）

県岐阜商が競り勝ち、１６年ぶりの８強進出を決めた。

初回の先制パンチが効いた。５番・宮川の２点適時打で先制すると、さらに横山温大外野手（３年）が右前適時打。貴重な３点目をたたき出した。

生まれつき左手の指を欠損するハンディを背負っているが、名門で右翼のレギュラーとして活躍。甲子園では３戦連続安打となった。

貴重な一打に、「追加点が欲しい時に自分が打てたので良かったです」と振り返った。打席でアナウンスされるたびに甲子園のファンから歓声が起こり、「自分が打って、その歓声に応えようという思いでした」とうなずいた。

八回の守りでは無死一塁から右直を捕球すると、右手にはめたグラブをすぐに外して右投げで一塁へノーバウンド送球した。慌てて一塁走者が戻りセーフとなったが、中継したＮＨＫでは実況も「驚きました。素晴らしいプレーでした」と伝えた。

横山は打撃好調の要因について「立ち遅れしないように、投手を想定して、早く準備していたので打てたのかな」と分析。藤井監督も「彼はヒーローみたいなもの。安心して使っていける選手になった」と目尻を下げた。

次戦は春夏連覇を狙う横浜。「思い切って、どれだけやれるか、ぶつかっていきたい」と藤井監督。注目を集める横山ら、一丸で王者に挑む。