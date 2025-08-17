【MLB】ドジャース 6−0 パドレス（8月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、あまり見たことがない“棒立ちスルー”リアクション

得意とする相手の荒れ模様に、ただただ立ち尽くすしかなかったか。ドジャースの大谷翔平投手はパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席では珍しく棒立ちで球を見送るシーンが見られた。

それは3回裏のドジャースの攻撃でのこと。1死走者なしという場面で打席が回ってきた大谷はパドレス先発のシース投手と対戦。エンゼルス時代から本塁打をかっ飛ばすなど得意としている相手なだけにここでも一発が期待されたが、この日のシースは初回からどうも荒れ気味。1回には大谷から3者連続で四球を出すなど制球が定まらず、1回だけで4四球という立ち上がりだった。

そうした不安定さに加え、打席にはこれまでカモにされてきた大谷。シースの投球が乱れるも無理はないが、そんなシースが初球に投じたのは134キロのナックルカーブ。しかし、これもストライクゾーンを大きく外れてホームベースに来る前にワンバウンドするほど低めに外れてボールとなった。

これを大谷は当然見逃したわけだが、この時のリアクションが棒立ちでただ眺めるという意外なもの。打つ気を削がれたのか、それともシースの不安定さを見越していたのか、わかりやすく“様子見”の姿勢を見せていた。なおこの打席も大谷は四球を選び、2打席連続で出塁し、その後得点のホームを踏んでいる。

意外な見逃し方をした大谷だったが、この後の投球では顔面付近への“ビーンボール”に体をのけぞらせて絶叫する場面も。視聴者はSNSで「逆に狙いにくい」「チームバッティングに徹してる」「球荒れてるな」など、さまざまなリアクションがされていた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）