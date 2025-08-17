広瀬すず、“ドハマり”中のゲームを告白「テレビを観ながらずっとやってる」
女優の広瀬すずが9日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30〜15:55)に出演。最近ハマっているゲームを明かした。
広瀬すず
○広瀬すず、“ちょっとアクティブ”は「いつまで続くかな〜?」
“よはくじかん”について、「ずっと家にいることだったの。でも、昨年からちょっとアクティブに旅行に行ったりするようになったけど。いつまで続くかな〜?」と語った広瀬。家にいるときは、「ドラマを観たり。テレビをずっとつけてて、観ながら携帯のツムツムをずっとやってる」そうで、「だから、忙しくて(笑)。今日も『ツムツム』を多分50回ぐらいやってる」と吐露。ゲスト出演したシンガーソングライターで女優の藤原さくらも、「すっごいわかる! 広告で出てきたゲームとかずっとやっちゃう」と共感した。
また、広瀬は、「3週間ぐらい仕事で海外行って、その前に旅行でハワイに行って。お仕事でまた地方とか周ってたら疲れちゃって……」と多忙なスケジュールを振り返りながら、「楽しかったけど、久々に家に帰ってきたら、ソファからほんとに一歩も……。トイレも我慢しちゃうぐらい動きたくなくて、もうしばらくいいやみたいな」と打ち明ける場面も。アクティブに外出するようになったのは、一時期だったようで、「『ツムツム』できる時間だけでいいや。私の“よはくじかん”」とすっかりインドア派に戻った様子だった。
【編集部MEMO】
2023年10月にスタートしたTOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』。広瀬すずがパーソナリティを務め、プライベートや近況を語るほか、不定期でゲストを招いてのトークなど、土曜午後の“よはくじかん”をリスナーと共有するラジオプログラム。radiko、AuDee、Spotify、Apple Podcastでも聴くことができる。
