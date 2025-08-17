超特急・M!LKら輩出EBiDAN、15周年記念新グループオーディション開催決定 レギュラー番組内で放送
【モデルプレス＝2025/08/17】超特急をはじめ、数多くの人気ボーイズグループを輩出してきた EBiDAN（恵比寿学園男子部）が、 15周年の記念となる新グループを誕生させるため『EBiDAN THE AUDITION 2026』を開催すると発表した。
【写真】EBiDAN、全9グループ集結で圧巻ライブ
本オーディションの情報が解禁されたのは、所属アーティストが一堂に会する毎年恒例のライブイベント『EBiDAN THE LIVE』の最終公演。2025年は『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』と題し、国立代々木競技場 第一体育館にて8月15・16・17日の3日間にわたり3公演で4万人を動員するという、EBiDAN史上最大のスケールで開催されている。3公演はすべてが異なるコンセプトとなっており、初日に“Emerald GATE”公演、 2日目には“Brilliant GATE”、3日目には“Diamond GATE”の3公演を敢行。このうち最終日8月17日の“Diamond GATE”公演にて本オーディションの告知が発表された。
今回開催する『EBiDAN THE AUDITION 2026』は、EBiDANレギュラー番組・テレビ東京系『DAN！DAN！EBiDAN！』で放送予定。未来のEBiDANの一員として活躍できる男子を育成していくことをテーマにしたオーディションとなる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆EBiDAN、オーディション開催を発表
