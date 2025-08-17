フランクフルト新加入の堂安律がDFBポカール１回戦に先発！ 新天地での公式戦デビューへ
現地８月17日に開催されるDFBポカールの１回戦で、今夏に堂安律が加入したフランクフルトはドイツ５部のエンガースと対戦する。
この一戦を前にスターティングメンバ―が発表されて、堂安が先発入り。フランクフルトでの公式戦デビューを飾ることになる。
27歳の日本人レフティは新天地での初陣でどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。試合は日本時間で17日の20時にキックオフ予定だ。
