加入直後の第１節はスタンド観戦だった板倉。(C)Getty Images

　オランダの名門アヤックスは８月17日、エールディビジの第２節でゴアヘッドと敵地で対戦する。

　この試合先立ってスターティングメンバーが発表され、８日にボルシアMGから加入した板倉滉が、さっそく名を連ねた。
 
　いきなりの先発起用に、インターネット上では次のような声が上った。

「いきなりスタメンだと！？」
「もうスタメン」
「期待され具合半端ないな」
「流石っすわ」
「アヤックスで４番つけてスタメンはすごい事！」
「早速スタメン起用。かなり期待されてんね」
「え？板倉アヤックス移籍していきなりスタメンめちゃくちゃ期待されてる」

フローニンヘン時代以来、５シーズンぶりのオランダリーグ復帰を果たした28歳の日本代表DFが新天地デビューを飾る。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

