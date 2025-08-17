新日本プロレスは17日、有明アリーナで真夏の祭典「G1クライマックス35」優勝決定戦が行われた。

優勝決定戦は竹下幸之介がHOTの介入に苦しみながらEVILを下して、初の優勝を果たした。

竹下はEVILから痛めていた左膝に集中攻撃に加え、HOTの介入で何度もダメージを受けた。それでも5分すぎからHOTのメンバーを迎撃。竹下が自ら排除した。最後、残っていた成田はなんとIWGP世界ヘビー級王者のザック・セイバーJrが足首固めで撃退。そして26分26秒、レイジングファイヤー（変形ファルコンアロー）からの片エビ固めで悲願の初優勝を手にした。

トロフィーを手にした竹下は「やっぱりプロレスラーになって良かった」と目には涙が光る。「俺は思う。プロレスラーは夢を見る者、夢をかなえる者、夢を与える者です。みんなプロレスラーになれるがその頂点に立っているのはこの俺だ。お前らの夢を俺に乗っけろ！見たことのない景色を見せてあげよう。新日本、世界のプロレス界まだまだ俺が面白くしてやる。それが俺からのメッセージだ」と堂々と宣言した。

バックステージでは「次は2025年のG1王者としてIWGP世界ヘビー級を獲って1・4のメインに立つこと。それが俺のやるべきこと、進むべき道だ」とIWGP世界ヘビー級王者のザック・セイバーJrへの挑戦を表明。対戦したEVILについては「これまで対戦してきた世界の強豪の中でも最高の選手だった」と称えた。17日はデビュー14年目の日。「13年目はG1を獲るのが目標だった。最後にG1を獲ることができて良かった」と白い歯がこぼれた。

今後は「この先はどうなるか分からないが、来年G1連覇することを考えたい」とIWGP世界ヘビー級のタイトルに加えて連覇を目指すことも明言。2度目の出場でG1制覇の偉業を達成した竹下は、さらに大きく羽ばたいていく。