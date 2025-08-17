「プロレス・新日本」（１７日、有明アリーナ）

シングル最強を決める真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」優勝決勝戦が行われ、３団体所属のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之助、３０）が、Ａブロック１位のＥＶＩＬを撃破し、悲願の初優勝を果たした。

悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）の面々を引き連れて入場したＥＶＩＬは、序盤からレフェリーの隙を突いて計７人のセコンド勢を介入させるなどやりたい放題となったが、ロッキー・ロメロやザック・セイバーＪｒ．の加勢もあり、排除された。

ようやく１対１になると、竹下はシリーズを通じて傷めた左膝をかばいつつ、掟破りのＥＶＩＬを浴びせるなど猛攻。最後は強烈なエルボーから、必殺技のレイジングファイヤー（旋回式ファルコンアロー）を放ち、悲願の３カウントを奪った。

大観衆の前で頂点に立った新王者は「やっぱり、プロレスラーになってよかった」と万感の涙。高校時代にＤＤＴからプロレスの道に進んだ大器は２度目の出場で夢のＧ１制覇を成し遂げ、「俺が思うプロレスラーは、夢を見る者、夢をかなえる者、夢を与える者。僕らリングに立っている人間からしたら、今日見に来てくれた人たちも、みんなプロレスラーになれるんです。でも、お前らよう聞けよ。そのプロレスラーの頂点に立っているのは、この俺や。お前らの夢を俺に乗っけろ。まだ見たことのない景色を見せてやるよ。世界のプロレス界、まだまだ俺が面白くしてやるから。それが俺からのメッセージや。フロム・ジ・アルファ」と大団円で締めくくった。

◆ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（こうのすけ・たけした）１９９５年５月２９日、大阪市西成区出身。本名・竹下幸之介。２０１２年８月に現役高校生レスラーとしてＤＤＴでデビューし、１６年５月には２１歳でＫＯ−Ｄ無差別級王座を獲得して最年少戴冠記録を樹立。２２年１１月に米ＡＥＷと契約し、さらに２５年１月に新日本とも契約して３団体所属となった。２５年５月、女子プロレスラー・坂崎ユカとの結婚を発表。得意技はレイジングファイヤー（旋回式のファルコンアロー）。１８７センチ、１１４キロ。