

BE:FIRST（C） SUMMER SONIC All Copyrights Reserved.

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが8月16日大阪・8月17日東京で開催された「SUMMER SONIC 2025」に出演。コロナ禍の2021年に開催された「SUPER SONIC 2021」に初出演してから前人未到の5年連続の出演を果たし、圧巻のパフォーマンスで観客を沸かせた。

【写真】サマソニMARINE STAGEで圧巻のパフォーマンスを披露するBE:FIRST

中でも「Boom Boom Back」ではワールドツアーを経てさらに磨きのかかったダンスブレイクを披露。会場からも熱い声援が上がり、ラストの「夢中」では真っ直ぐに歌声を届け、多幸感溢れるステージとなった、

「SUMMER SONIC 2025」で披露したセットリストは各音楽配信サービスよりプレイリストとして公開中。セットリスト▼SUMMER SONIC 2025 SETLIST https://BEFIRST.lnk.to/SUMMERSONIC2025M1. GRITM2. MainstreamM3. Set SailM4. Brave GenerationM5. Boom Boom BackM6. Don’t Wake Me UpM7. Great MistakesM8. SailingM9. Bye-Good-ByeM10. 夢中