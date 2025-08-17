明日18日、日本付近は高気圧に覆われるため、北海道でも天気が回復し、全国的に晴れるでしょう。東日本から西日本では猛暑となり、特に関東内陸部の前橋や熊谷(埼玉)では、最高気温が39℃くらいまで上がって危険な暑さとなる見込みです。沖縄は、熱帯低気圧の接近に伴い次第に天気が崩れ、激しい雨や雷雨となる所があるでしょう。

明日18日は北〜西日本は晴れ 沖縄は次第に雨

明日18日も、東日本から西日本は引き続き高気圧に覆われる見込みで、北日本も前線の通過後は次第に高気圧に覆われるでしょう。東北の日本海側や北陸で、明け方まで雨の残るところがあるりますが、日中は全国的に晴れて強烈な日差しの照り付ける所が多くなる見込みです。ただ、明日18日も、気温が上がると局地的に激しい雨や雷雨となる所があるため、天気の急変に注意が必要です。





沖縄は、南の海上から熱帯低気圧が近づいてくるため、初め晴れるものの、次第に雲が広がり雨となるでしょう。雷を伴い激しく降る所もある見込みです。日中の最高気温は、北海道では30℃前後となる所が多いでしょう。東北と沖縄は30℃以上の真夏日になる所が多い見込みです。東日本から西日本では、明日18日も35℃以上の猛暑日となる所が多く、熱中症のリスクが高くなるでしょう。お盆休み明けで久しぶりに仕事に出る方は、いつも以上に熱中症対策を心がけてください。

明日18日 前橋、熊谷は39℃予想

明日18日の関東は広く猛暑となる見込みで、特に内陸部では40℃近くまで気温が上がりそうです。前橋や熊谷(埼玉)は、最高気温39℃の予想で、体温を大きく超える危険な暑さとなるでしょう。お休みの期間中、涼しい環境に慣れていた方には過酷な暑さとなります。気温の上がる時間はできるだけ外出を控え、涼しい屋内で過ごすようにしてください。また、少しでも体調の変化を感じたら、涼しい場所で休憩をとり、たくさん汗をかくときは、水分に加え塩分補給も心がけてください。

今週 東〜西日本では猛烈な暑さが続く

東日本から西日本では、明後日19日以降も猛烈な暑さが続くでしょう。前橋や名古屋は連日38℃前後まで気温が上がる見込みで、最高気温が39℃や40℃予想の日もあります。西日本でも、連日、最高気温35℃以上の猛暑日となる所が多く、猛烈な暑さが衰えることはないでしょう。長引く残暑で体調を崩さないよう、食事や睡眠をしっかりとって暑さに負けない体作りを心がけてください。