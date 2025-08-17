【しまむらのトップス】がかなり高見え！ 1,089円でゲットできる♡「透け感アイテム」

トレンドのシアー感溢れる「透け感アイテム」が【しまむら】では多数展開されています。しかもプチプラ！ @ririka_shimamuraさんも「コード刺繍アイテムはとにかく高見え」と絶賛しています。今回はしまむらのレースやメッシュ素材のトップスをご紹介します。マニアさんの素敵なコーデをマネしてワンランク上のおしゃれを楽しんで。

ブラウンカラーとコードレースで高見えを狙う

【しまむら】「コードシシュウレースPOハン」\1,089（税込）

ブラウンカラーのコード刺繍が華やかで高見えも狙えそうなこちら。開きすぎないボートネックが上品で、肘までの長さのぽわん袖が気になる二の腕もカバーしてくれます。丈も短すぎず長すぎず、さまざまなボトムスとも相性が良さそう。@ririka_shimamuraさんはシアー素材の白いロングスカートと合わせて、上品に夏らしくまとめています。

花柄 × リボンがキュートなベスト

【しまむら】「ハナモチーフレースベスト」\1,089（税込）

花柄とリボンの組み合わせが大人可愛いベスト。レース素材が涼し気でレイヤードしても重たさを感じにくく、サラッと着こなせそう。腰回りを自然にふわっとカバーしてくれる長さも絶妙で大人世代には嬉しいポイント。デニムパンツと合わせてキレイ目カジュアルコーデも楽しめそうです。

大人のシックなコードレースT

【しまむら】「コードレースT」\1,089（税込）

こちらは先ほどのブラウンよりさらにダークなカラーで落ち着いた印象に。袖もシンプルなシルエットで柄もエレガントな雰囲気のため大人っぽく着こなせそう。同色系のパンツと合わせ、バッグやサンダルを黒で統一することで洗練された大人の風格を醸し出しています。コードレース初心者の大人世代におすすめの一着です。

メッシュ & 花柄で大人が着映える

【しまむら】「TRハナガラシシュウPO」\1,089（税込）

@marino12131さんが「カジュアルめレーストップス」と紹介しているこちらは、メッシュ地に花柄刺繍があしらわれたデザインが魅力。肩が隠れるノースリーブと、透け感も少ないため大人も気負わず着られそう。これ一枚で着映えるので、シンプルなボトムスと合わせて素敵に着こなして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ririka_shimamura様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H