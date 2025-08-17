今永昇太、勝ち星つかずも連敗ストップに貢献　7回1失点粘投に地元メディアも賛辞「打線低迷のカブスに安定感をもたらした」

今永が安定感あるピッチングでチームの勝利に貢献した(C)Getty Images

ナ・リーグ中地区2位につけワイルドカード争いを演じているカブスは現地時間8月16日、本拠地でパイレーツに3−1で勝利し、連敗を「2」で止めた。この試合、先発の今永昇太が7イニングを投げ相手打線を1失点に抑え、自身の勝ち星こそ付かなかったものの、勝利の立役者となった。

【動画】敵打者が呆然…今永昇太の「真っすぐ」奪三振をチェック

3回をパーフェクトに抑えるという見事な立ち上がりを見せた今永は、4回にパイレーツ2番トミー・ファムにソロ本塁打を打たれ、最初の安打で初失点。だがその後は追加点を与えず、7回を終えるまで被安打が計3本、得点圏までランナーを溜める場面もあったがあと一本を許さず、最少失点で投げ抜いた。

チームは今永降板後、8回の鈴木誠也の適時打などで勝ち越し点を奪い接戦をものにしている。今永は7月30日ブリュワーズ戦以来となる9勝目こそならなかったが、カブスの連敗ストップに大きく貢献。特に、打撃陣の不振が続く中、先発投手としての役割を果たす見事なパフォーマンスに、地元メディアからも賛辞が送られている。

カブスの情報を発信する『CHICAGO SUN−TIMES』は試合後、公式サイト上で、「ショウタ・イマナガがカブスを勝利に導く」などと報じた。

同メディアは、後半戦のカブスの戦いについて、「チームの打撃不振はまだ解消されていない」と評している一方で、「だが土曜日はショウタ・イマナガの見事なピッチングに支えられ勝利をつかんだ。日本人左腕が7回1失点の力投で3-1の勝利を引き寄せ、打線低迷のカブスに安定感をもたらした」と綴っている。