EBiDAN、新グループ誕生に向けたオーディション開催を発表 『DAN! DAN! EBiDAN!』で放送予定
超特急をはじめ、数多くの人気ボーイズグループを輩出してきた、スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団「EBiDAN(恵比寿学園男子部)」は17日、15周年の記念となる新グループを誕生させるためのオーディション『EBiDAN THE AUDITION 2026』を開催すると発表した。
【写真】ブラック衣装でクール！超特急の新アーティスト写真
15日から17日にわたって国立代々木競技場で開催された所属アーティストが一堂に会する毎年恒例のライブイベント『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』。その最終日となる17日の“Diamond GATE”公演でオーディションの告知が発表された。
今回、開催する『EBiDAN THE AUDITION 2026』は、EBiDANレギュラー番組のテレビ東京『DAN! DAN! EBiDAN!』で放送する。未来のEBiDANの一員として活躍できる男子を育成していくことをテーマにしたオーディションとなる予定だ。
【写真】ブラック衣装でクール！超特急の新アーティスト写真
15日から17日にわたって国立代々木競技場で開催された所属アーティストが一堂に会する毎年恒例のライブイベント『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』。その最終日となる17日の“Diamond GATE”公演でオーディションの告知が発表された。
今回、開催する『EBiDAN THE AUDITION 2026』は、EBiDANレギュラー番組のテレビ東京『DAN! DAN! EBiDAN!』で放送する。未来のEBiDANの一員として活躍できる男子を育成していくことをテーマにしたオーディションとなる予定だ。