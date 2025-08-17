◇プロ野球セ・リーグ DeNA5ｰ4中日(17日、バンテリンドーム)

DeNAは延長戦12回の熱戦の末、5対4で中日に勝利し4連勝とし、２位・巨人とのゲーム差を0.5にしました。

DeNAは初回、松葉貴大投手に対し、蝦名達夫選手と桑原将志選手が立て続けに打ち、ランナー1塁、3塁の先制のチャンス。３番・佐野恵太選手のダブルプレーの間にランナーが帰り、DeNAが先制します。さらに2回、今季日本野球界に復帰したビシエド選手が古巣でもある中日・松葉 貴大投手の初球をとらえ、復帰後初のホームランで2点リードします。

2回ウラ、３年ぶり日本球界での初勝利を狙う藤浪晋太郎投手でしたが板山祐太郎選手と駿太選手がヒットを打ち、ノーアウト１塁、３塁。続く打者の宇佐見真吾選手のショートゴロの間に板山選手にホームインされ、中日に1点差に詰められます。それでも、藤浪投手は崩れることなく中日打線から快音を響かせず5回まで86球を投げ、5回5奪三振1失点の好投。勝利投手の権利をもったまま藤浪投手はマウンドを降ります。

しかし6回、上林誠知選手が中川 虎大投手から今季14号となるホームランを放ち、２対２となるとともに、藤浪投手の勝利投手の権利はなくなってしまいました。

さらに7回にDeNA・宮城滝太投手が山本泰寛選手、岡林勇希選手にヒットを放たれ、代打の細川 成也選手も四球で進塁し満塁の状況に。続く打者は同点のホームランを放った上林選手。逆転を許したくない宮城投手でしたがここでまさかの暴投。その間に、2人の選手がホームインを許し中日が逆転。

しかし、DeNA打線はこのままでは終わりません。8回、中日のマウンドに上がった清水達也投手を崩し、2アウトながら２塁、３塁のチャンス。続く打者・林琢真選手がライト方向にヒットを放ち、その間にランナーが2人ホームインし、再びDeNAが同点においつきます。

その後得点動かず、試合は延長戦に。試合が動いたのはおよそ4時間を超えた延長12回。DeNAの攻撃で1アウト満塁とすると林選手が、センターへの犠牲フライを放ち、DeNAが貴重な一点を追加しました。この一点を守り切ったDeNAが中日との3連戦に勝利し、今季４度目の3連戦全勝を果たしました。