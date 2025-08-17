先月コンビを解散した元「令和喜多みな実」（旧コンビ名「プリマ旦那」）のピン芸人・河野良祐が、１７日放送のカンテレ「マルコポロリ！」（日曜・後１時５９分＝ＴＶｅｒ、カンテレドーガで配信中）に出演。番組内で改名を発表した。

スタジオにはコンビを解散した芸人たちが集合。河野は「やっぱりコンビを組みたくて。例えば元和牛の水田（信二）さんとか、元プラス・マイナスの兼光（タカシ）さんとか。尼神インターも同期なので」と具体名を挙げつつ、漫才師として再びステージに立つ希望を口にした。

ただ現在はピン芸人。悩みはタレントとしての名前だという。「コンビ名がなくなったので『河野良祐』っていうこの漢字４文字。これが“誰やねん”というか引きが全くなくて…。それこそヒロユキＭｃ―ＩＩさん（元「ＧＡＧ」）とか石井ブレンドさん（元「コマンダンテ」）とか、やっぱり（引きの強い）ピンの芸名はつけたほうがいいのかなって思ってます。自分でつけるのはこっぱずかしいというか、決まり切らなくて」とＭＣの東野幸治ら“お兄さん方”に相談した。

メッセンジャー・あいはらは「河野はオーソドックスなことを結構レベル高くやれるじゃないですか。だから『河野普通オブザイヤー』ってどうですか？」と提案。スタジオは大爆笑に包まれたが、河野は「良くないでしょ！」。すると東野が「もしくは『河野オブザイヤー』でええんちゃうか。『普通』はちょっと邪魔やから」とブラッシュアップした。

河野本人は「河野の中の河野ってことですか？ 河野オブザイヤー…。河野（太郎）大臣とかもおったのに？」と困惑。東野に「オブザイヤーはどう？」と振られても自分のこととは思えないまま番組は終了。しかし、そのまま“番組ノリ”だけで終わることなく、河野は放送終了後に自らＳＮＳで「コウノ・オブ・ザ・イヤー」への改名を正式発表した。中点を含めて１２文字のラテ欄泣かせな芸名で再出発を図ることになった。