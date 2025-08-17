¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡¾åµþ»þ¤Î¾×·â²ÈÄÂ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë²ÈÄÂ¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤Ã¤Æ¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÄáÉÓ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î²ÆÎ¹2025¡×¡Ê¸å4¡¦05¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¾åµþÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤òË¬¤Í¤ë¥í¥±ÈÖÁÈ¡£º£Ç¯¤¬3²óÌÜ¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬Ëè²ó¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì¹Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦È¾Â¢Ìç¡£¤«¤Ä¤ÆÄáÉÓ¤¬½»¤ó¤À³¹¤À¤È¤¤¤¦¡£´ØÀ¾¤ÇÀ®¸ù¤·¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÅìµþ¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð±éÈÖÁÈ¤¬¼¡¡¹¤È½ªÎ»¡£Âçºå¤ØÌá¤Ã¤¿¸å¤ËºÆÅÙ¡¢ÅìµþÄ©Àï¤¹¤ë»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤ÏÆîÀÄ»³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Î»þ¤Ë¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë²ÈÄÂ¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡È¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤È¤³½»¤à¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¡¡ÆîÀÄ»³¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Èþ½Ñ´Û¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿³¹¤Ç¡¢²È¤È¤Ê¤ì¤ÐÅöÁ³¡¢²ÈÄÂ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£°ËÃ£¤ß¤¤ª¤«¤é¤Ï¡Ö¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤¬¡Ö¹â¤¤¡£¤¨¡Ä¤Ò¤ã¤¯¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢°ìÆ±¤«¤é¡Ö¤¨¡©¤¨¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö130Ëü¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö²ÈÄÂ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ª¤òµ¿¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄáÉÓ¤Ï¡¢¥¿¥â¥ê¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡È¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë¡È¤³¤³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡É¸À¤¦¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬37Ëü¡£100Ëü¤¯¤é¤¤°ã¤¦¡×¡£¤½¤ì¤¬¡¢È¾Â¢Ìç¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´û¤Ë¼è¤ê²õ¤µ¤ì¡¢¹©»öÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤ä¤ó¤«¡©²¶½»¤ó¤Ç¤¿¤ó¡£¤Ê¤¤¤ä¤ó¤«¡ª¤ª¤¤¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ï¡£±ó¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÊâ¤«¤¹¡ÊÍýÍ³¤¬¡Ë¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£